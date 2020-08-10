Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK’taki dokuz Mükemmeliyet Merkezi’nden biri olan “TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) Motor Mükemmeliyet Merkezi”nin açılışına video konferansla katıldı. Açılışta TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak ve RUTE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı da yer aldı. Erdoğan, savunma sanayiine katkıda bulunan TÜMOSAN’a teşekkür edip başarı diledi.

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BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAK

Savunma sanayii için yerli ve milli imkanlar ile geliştirdiği motorların, transmisyonların ve güç aktarma organlarının test çalışmalarını bu merkezde gerçekleştiren TÜMOSAN, 10 farklı model ile Türkiye’nin Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne çözüm sunmaya devam ediyor.

Test merkezinde yakın zamanda savunma sanayiinin hizmetine sunulacak olan yüzde 100 yerli, 300 beygir gücündeki Pusat zırhlı aracı motoru ve güç aktarma sistemleri geliştirme testlerinin son aşaması bu merkezde devam ediyor.

OYNAT 01:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayisinde başarı gösteren TÜMOSAN'a teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK'taki dokuz Mükemmeliyet Merkezi'nden biri olan “TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) Motor Mükemmeliyet Merkezi”nin açılışına video konferansla katıldı. Açılışta TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak ve RUTE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı da yer aldı. Erdoğan, savunma sanayiine katkıda bulunan TÜMOSAN'a teşekkür edip başarı diledi. BiP'te paylaş

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Pusat, tam otomatik ve yarı otomatik şanzıman kullanımı ile Türkiye’de kullanılan diğer zırhlı araçlara göre büyük tasarruflar sağlayacak, böylece Türkiye’nin yurtdışı bağımlılığının ortadan kalkmasına katkıda bulunacak.

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TESTLER TAMAMLANDI

Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne Temmuz 2020’de teslim edilen 2 adet 480 beygir gücündeki yüzde 100 yerli TÜMOSAN motoru yine bu test merkezinde yerini aldı. Bu motorların, Eylül 2020 sonu itibariyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün kullanım alanı olan itici römorkör teknelerinde test ve kabul süreci tamamlanmış olacak. Hava Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacak uçak durdurma sistemi için kullanılacak motor ve alt sistemlerinin testleri de Motor Mükemmeliyet Merkezi’nde tamamlandı.

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1200 beygirde sona yaklaştık

RUTE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, merkezin açılışından önce bir konuşma yaptı. Balıkçı, konuşmasında şunları söyledi: “TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTEB) bünyesindeki bu altyapı ile 40 beygirden 4 bin beygir güce kadar olan motorların milli olarak geliştirilmesi ve sertifikasyonu mümkün hale gelecektir. Merkezimiz aynı zamanda tüm özel sektör firmalarının kullanımına açık bir yapıda kurulmuştur. Böylece üreticilerimiz kendi olanaklarını TÜBİTAK’ın altyapı ve bilgisiyle tamamlama imkânına kavuşmuştur. Gelinen bu günde ülkemizde faaliyet gösteren firmalarımız savunma sanayii motor geliştirme çalışmalarını merkezimizde yapmaya başlamışlardır. Ayrıca TCDD için özgün bir dizel motor ailesinin tasarlanıp üretileceği projemiz TÜBİTAK RUTEB’in yöneticiliğinde merkezimiz bünyesinde devam etmektedir. Bu projenin ilk çıktısı olan 1200 beygir gücündeki motorumuzun tasarım çalışmalarını tamamlamış ve prototip üretim safhasına geçmiş bulunmaktayız.”