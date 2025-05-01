Tunahan Yılmaz davasında beraat tepkisi: 'Çocuk parçalandı ama kimse cezalandırılmadı'

Açıklamasında Tunahan Yılmaz için manevi tazminat davası açtıklarını da vurgulayan Ergün, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bu davaya karşı tutumunu eleştirdi. Ergün, "ABB, bu çocuğa verilecek paranın israf olduğunu söyledi. ‘Bu çocuk fakir, bu para onu zenginleştirir’ dediler. Oysa ABB’nin köpeklere ve konserlere milyonlarca lira harcadığını hepimiz biliyoruz. Fakat söz konusu mağdur çocuk olunca parayı israf sayıyorlar” ifadesini kullandı.

Burada dosya, ilgili ceza dairesi tarafından incelenecek ve kararın hukuka uygun olup olmadığı değerlendirilecek. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onaylayabilir, kaldırabilir veya yeniden yargılama yapılmasına hükmedebilir. Öte yandan, Tunahan Yılmaz için açılan 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası ise ayrı bir hukuk davası olarak sürüyor. Bu dava kapsamında, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu ve olayda ihmalinin bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilecek.