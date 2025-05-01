Tunahan Yılmaz davasında beraat tepkisi: 'Çocuk parçalandı ama kimse cezalandırılmadı'

Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz’a ilişkin davada beraat kararı çıktı. Mağdur avukatı Aslıhan Ergün, karara sert tepki göstererek dosyayı istinafa taşıyacaklarını duyurdu.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın ağır yaralanmasına ilişkin iki belediye yetkilisinin yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi. Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan mağdur avukatı Aslıhan Ergün, kararın adalet duygusunu yaraladığını belirtti.
"KÖPEKLER ÇOCUKLARI PARÇALADI AMA KIMSE CEZALANDIRILMADI"
Avukat Ergün, duruşmada savcının sanıkların cezalandırılması yönünde mütalaa verdiğini hatırlatarak, "Maalesef köpekler çocukları parçaladığı için kimse cezalandırılmadı. Karara kesinlikle itiraz edeceğiz ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi.
"10 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVAMIZ SÜRÜYOR"
Açıklamasında Tunahan Yılmaz için manevi tazminat davası açtıklarını da vurgulayan Ergün, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bu davaya karşı tutumunu eleştirdi. Ergün, "ABB, bu çocuğa verilecek paranın israf olduğunu söyledi. ‘Bu çocuk fakir, bu para onu zenginleştirir’ dediler. Oysa ABB’nin köpeklere ve konserlere milyonlarca lira harcadığını hepimiz biliyoruz. Fakat söz konusu mağdur çocuk olunca parayı israf sayıyorlar” ifadesini kullandı.
YARGI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Mahkemenin beraat kararına karşı mağdur avukatı Aslıhan Ergün’ün istinaf başvurusu yapacağını açıklamasıyla birlikte dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınacak.
Burada dosya, ilgili ceza dairesi tarafından incelenecek ve kararın hukuka uygun olup olmadığı değerlendirilecek. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onaylayabilir, kaldırabilir veya yeniden yargılama yapılmasına hükmedebilir. Öte yandan, Tunahan Yılmaz için açılan 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası ise ayrı bir hukuk davası olarak sürüyor. Bu dava kapsamında, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu ve olayda ihmalinin bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilecek.
- İddianamede çarpıcı tespitler yer alıyordu
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise, Keçiören ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin görev ihmali vurgulanmıştı. Sanıklar Mustafa Şener ve Asena Ülkü Ünal’ın, sokak köpeklerinin kontrol altına alınması konusunda gerekli tedbirleri almadıkları, bu ihmalin Tunahan Yılmaz’ın ağır yaralanmasına yol açtığı belirtilmişti. Savcılık, iki sanığın "ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme, suçun sanıklarca işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararın ardından mağdur avukatının istinaf süreci başlatması bekleniyor.