Tunahan'ın davasında belediye yetkililerine beraat

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 7 Aralık 2023'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasına ilişkin yürütülen davada sorumlu olduğu iddia edilen belediye yetkilileri beraat etti.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi, belediye yetkilileri Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener’in, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığına hükmederek ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIM

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Asena Ülkü Ünal, görevini ihmal etmediğini ve olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığını belirterek, "Benim görevimi ihmal durumum yok, görevimi en iyi şekilde yaptım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

HAYVAN TOPLAMA YETKİMİZ YOKTU

Diğer sanık Mustafa Şener ise olay tarihinde yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunarak, o dönemde sahipsiz hayvanları toplama yetkilerinin bulunmadığını vurguladı. Şener, "Söz konusu olayla ilgili tarafıma iletilmiş herhangi bir yazılı veya sözlü başvuru da yoktur. Sorumluluğum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇU SABİT GÖRÜLMEDİ

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda, sanıkların üzerlerine atılı görevi ihmal suçunu işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Böylece davada yargılanan her iki belediye yetkilisi de suçsuz bulunmuş oldu.

ABB TAZMİNATI REDDETMİŞTİ

Tunahan Yılmaz’ın ailesi, yaşanan vahşetin ardından CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Davaya ilişkin ABB'nin hazırlayıp dosyaya sunduğu dilekçe ise kamuoyunda tepki çekmişti. ABB, yaptığı savunmada 10 milyon TL’nin çocuğu zenginleştireceğini, ABB’yi ise fakirleşeceğini ifade etmişti. Ailenin paylaştığı sağlık durumuna ilişkin bilgilere göre, 15 büyük ameliyat geçiren Tunahan’ın tedavisi 10 yıl sürecek.







