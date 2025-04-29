Tunahan'ın davasında belediye yetkililerine beraat

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz davasında, belediye yetkilileri Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener beraat etti.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 7 Aralık 2023'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasına ilişkin yürütülen davada sorumlu olduğu iddia edilen belediye yetkilileri beraat etti.
Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi, belediye yetkilileri Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener’in, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığına hükmederek ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.
GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIM
Duruşmada savunma yapan sanıklardan Asena Ülkü Ünal, görevini ihmal etmediğini ve olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığını belirterek, "Benim görevimi ihmal durumum yok, görevimi en iyi şekilde yaptım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
HAYVAN TOPLAMA YETKİMİZ YOKTU
Diğer sanık Mustafa Şener ise olay tarihinde yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunarak, o dönemde sahipsiz hayvanları toplama yetkilerinin bulunmadığını vurguladı. Şener, "Söz konusu olayla ilgili tarafıma iletilmiş herhangi bir yazılı veya sözlü başvuru da yoktur. Sorumluluğum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
SUÇU SABİT GÖRÜLMEDİ
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda, sanıkların üzerlerine atılı görevi ihmal suçunu işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Böylece davada yargılanan her iki belediye yetkilisi de suçsuz bulunmuş oldu.