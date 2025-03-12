Tunahan Yılmaz davası görüldü: CHP'li ABB okulun etrafındaki köpekleri hala toplamamış

Söz alan Yılmaz, oğlunun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Sorumluların cezalandırılmasını mahkemeden talep ediyorum. Oğluma şu anda deri nakli yapılıyor, ölüm kurtuluştu ama olmadı" dedi.

Baba Yılmaz'ın beyanlarının ardından hakim tanık M.N.'nin dinleneceğini söyledi. M.N., "Ben, balkondayken çocuğa köpeklerin saldırdığını gördüm. Okulun yakınında olduğu için çocuğu oradaki aileler kurtarmaya çalıştı. Okula çok yakın bir yerde 15-20 köpek vardı. Orası besleme alanı değildi, daha önce şikayet edildiğini duydum. Çocuğun yaralanmasından sonra köpeklerden birkaçını götürdüler, ama şu anda daha fazla köpek var, toplanmadı" ifadesine yer verdi.