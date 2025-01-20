Avukat isyan etti: Daha kaç çocuk ölecek?

Yasaya rağmen belediyelerin görevini yapmadığını belirten Ercan, UYAP üzerinden ihbarcı sıfatıyla savcılığa başvuru yaparak yetkililerin tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi. “Köpek meselesinin bu ülkede ciddiye alınması için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor” diye isyan eden Ercan, “Bu işin ne denli bir lobi ürünü olduğunu gördüm. Ortada bir rant var, belediyeler de ısrarlı bir biçimde mama ihalesi yapmaya devam ediyor. Onun dışında ‘Yerimiz yok, köpekleri toplayamayız’ diyorlar ama hepsini yapabilirler” dedi. Ercan belediyelerin yasal sorumluluk almadığını ve sadece sosyal medyada köpek besleme paylaşımları yaptıklarını vurguladı. Ercan, "Burada lobinin bize söylediği şey, ‘Siz ne yaparsanız yapın, senin gözünün içine baka baka köpek besletiyorum’ Olay tam olarak budur” diye konuştu. Hukukçuların en temel misyonunun insan haklarını korumak olduğunu söyleyen Ercan, “Köpekler çocuk parçalıyor, barolar ortada yok” diye konuştu. Tunahan’ın hem bedenen hem de psikolojik olarak çok etkilendiğini anlatan Ercan, tedavi sürecinin 10 yıl süreceğini açıkladı.