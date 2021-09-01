Tunç Soyer'den adaylık açıklaması: Keşke Kılıçdaroğlu olsa

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya cesaret edemezken, konuya ilişkin adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçenlerden biri olan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama geldi.

"KEŞKE ADAY OLSA"

HaberTürk yayınında konuşan Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmamasına ilişkin "Keşke olsa" ifadesini kullandı.

"DOSTLARIMIZLA İKTİDARIZ"

Soyer, "Ben dostlarımızla beraber iktidara geleceğimizi düşünüyorum. Benim partimin genel başkanı adaylık düşünürse keşke olsa derim. Genel başkanımızın kendi takdiridir. Keşke aday olsa" dedi.

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