Tunç Soyer'in koltuğu sallantıda! İzmirlilerin yüzde 64'ü 'oy vermem' diyor: İşte çarpıcı anket

Araştırma şirketi Areda Survey, İzmir'deki seçmenin nabzını tuttu. Yayınladıkları son ankette "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tekrar aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna cevap arandı. Yapılan anketten çok çarpıcı sonuçlar çıktı.
Soyer'e oy vermeyenlerin oranı yüzde 64
Uzun yıllardır CHP belediyeciliği yüzünden sefalet içinde olan İzmir'de vatandaşların büyük çoğunluğu Soyer'e oy vermeyeceğini ifade etti.
İzmir’de "Tunç Soyer’e oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 36; "Tunç Soyer oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 64 çıktı. "Kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 9.
HEDEP seçmeninde Soyer'e destek arttı
Anketteki bir diğer dikkat çeken detay ise HEDEP seçmeninin "Tunç Soyer'e oy veririm" diyenlerin oranının yüzde 92,3’e yükselmesi.
- İşte tablo şöyle:
- AK Parti: 'Oy veririm' yüzde 0,6; 'Oy vermem' yüzde 99,4
- CHP: 'Oy veririm' yüzde 67,1; 'Oy vermem' yüzde 32,9
- MHP: 'Oy vermem' yüzde 100
- HEDEP: 'Oy veririm' yüzde 92,3; 'Oy vermem' yüzde 7,7
'Soyer başarısız' diyenlerin oranı yüzde 67,9
Ankette, "Tunç Soyer'i ne derece başarılı buluyorsunuz?" sorusuna da cevap bulundu.
İzmirlilerin yüzde 67,9'u Soyer'i başarısız bulduğunu, sadece yüzde 32’1’i başarılı bulduğunu ifade etti.
- Partilerin oy oranlarına bakıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:
- AK Parti: 'Başarısız' yüzde 99.9; 'Başarılı' yüzde 0,1
- CHP: 'Başarısız' yüzde 39; 'Başarılı' yüzde 61
- MHP: 'Başarısız' yüzde 100
- İYİ Parti: 'Başarısız' yüzde 96,6; 'Başarılı' yüzde 3,4
- HEDEP: 'Başarısız' yüzde 18,9: 'Başarılı' yüzde 81,1
Sonuçlarda CHP’lilerin yüzde 61’i "Soyer başarılı" derken, HEDEP’lilerde bu oranın yüzde %81,1 olması dikkat çekti.
- Ortaya çıkan bu tablo, Tunç Soyer’in aday gösterilmemesinin HEDEP oyundan mahrum kalacak CHP için riskli olduğu yorumlarına neden oldu.