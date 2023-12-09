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Tunç Soyer'in koltuğu sallantıda! İzmirlilerin yüzde 64'ü 'oy vermem' diyor: İşte çarpıcı anket

Areda Survey araştırma şirketi, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tekrar aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna cevap aradı. Yapılan araştırmadan ezber bozan bir sonuç çıktı. İzmir’de "Tunç Soyer’e oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 36, "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 64 çıktı. İşte çarpıcı anketin detayları...

Seren Som
Seren Som
15:53 - 9/12/2023 samedi
Güncelleme: 15:55 - 9/12/2023 samedi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Araştırma şirketi Areda Survey, İzmir'deki seçmenin nabzını tuttu. Yayınladıkları son ankette "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tekrar aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna cevap arandı. Yapılan anketten çok çarpıcı sonuçlar çıktı.

Soyer'e oy vermeyenlerin oranı yüzde 64

Uzun yıllardır CHP belediyeciliği yüzünden sefalet içinde olan İzmir'de vatandaşların büyük çoğunluğu Soyer'e oy vermeyeceğini ifade etti.

İzmir’de "Tunç Soyer’e oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 36; "Tunç Soyer oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 64 çıktı. "Kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 9.

HEDEP seçmeninde Soyer'e destek arttı

Anketteki bir diğer dikkat çeken detay ise HEDEP seçmeninin "Tunç Soyer'e oy veririm" diyenlerin oranının yüzde 92,3’e yükselmesi.

  • İşte tablo şöyle:
  • AK Parti: 'Oy veririm' yüzde 0,6; 'Oy vermem' yüzde 99,4
  • CHP: 'Oy veririm' yüzde 67,1; 'Oy vermem' yüzde 32,9
  • MHP: 'Oy vermem' yüzde 100
  • HEDEP: 'Oy veririm' yüzde 92,3; 'Oy vermem' yüzde 7,7

'Soyer başarısız' diyenlerin oranı yüzde 67,9

Ankette, "Tunç Soyer'i ne derece başarılı buluyorsunuz?" sorusuna da cevap bulundu.

İzmirlilerin yüzde 67,9'u Soyer'i başarısız bulduğunu, sadece yüzde 32’1’i başarılı bulduğunu ifade etti.

  • Partilerin oy oranlarına bakıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:
  • AK Parti: 'Başarısız' yüzde 99.9; 'Başarılı' yüzde 0,1
  • CHP: 'Başarısız' yüzde 39; 'Başarılı' yüzde 61
  • MHP: 'Başarısız' yüzde 100
  • İYİ Parti: 'Başarısız' yüzde 96,6; 'Başarılı' yüzde 3,4
  • HEDEP: 'Başarısız' yüzde 18,9: 'Başarılı' yüzde 81,1

Sonuçlarda CHP’lilerin yüzde 61’i "Soyer başarılı" derken, HEDEP’lilerde bu oranın yüzde %81,1 olması dikkat çekti.

  • Ortaya çıkan bu tablo, Tunç Soyer’in aday gösterilmemesinin HEDEP oyundan mahrum kalacak CHP için riskli olduğu yorumlarına neden oldu.

Yandaş gazeteci Uğur Dündar: İzmir belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir
Yandaş gazeteci Uğur Dündar: İzmir belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir

Uzun yıllardır CHP'li isimler tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları çözülemezken şehirden koku eksik olmuyor ve her yağışta sokaklar göle dönüyor. İzmirlilerin yaşadığı bu sefil durum, muhalefet yandaşı isimleri de artık isyan ettirdi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Dündar, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, "İzmir maalesef belediyecilik açısından da çok şansız bir şehir. Kıyı şeridini, Alsancak'ı, Konak'ı çıkardığınız zaman arka semtleri çok ihmal edilmiş. Bugün genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar ağır bir tablo söz konusu" diyerek durumun vahametine dikkat çekti.

CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Laikliğe oy verilir" dediği İzmir yine sular altında kaldı
CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Laikliğe oy verilir" dediği İzmir yine sular altında kaldı

Onlarca yıldır CHP yönetimindeki İzmir'de, çözülemeyen alt yapı sorunu, en ufak bir yağış sonrası bile İzmirlilere işkenceye dönüşüyor. Dün gece aşırı yağışlar sonrası İzmir'in yolları, milyon liralık evleri ve iş yerleri sular altında kaldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha bu haftanın başında, FOX canlı yayınında, sorunların çözüldüğünü iddia ediyordu. İzmir'in sürekli neden aynı sorunu yaşadığını anlatırcasına, "İzmirliler, görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımların kıymetini biliyorlar. İzmirliler sadece hizmet performansına oy vermezler aynı zamanda laikliğe oy verirler." demişti.


#İzmir
#Tunç Soyer
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#Anket
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