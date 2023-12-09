Tunç Soyer'in koltuğu sallantıda! İzmirlilerin yüzde 64'ü 'oy vermem' diyor: İşte çarpıcı anket

Uzun yıllardır CHP'li isimler tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları çözülemezken şehirden koku eksik olmuyor ve her yağışta sokaklar göle dönüyor. İzmirlilerin yaşadığı bu sefil durum, muhalefet yandaşı isimleri de artık isyan ettirdi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Dündar, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, "İzmir maalesef belediyecilik açısından da çok şansız bir şehir. Kıyı şeridini, Alsancak'ı, Konak'ı çıkardığınız zaman arka semtleri çok ihmal edilmiş. Bugün genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar ağır bir tablo söz konusu" diyerek durumun vahametine dikkat çekti.