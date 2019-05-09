Tunceli'de operasyon: 6 terörist öldürüldü

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "9 Mayıs 2019 Tarihinde Tunceli-merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup, ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"