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Tunceli'nin çehresini değiştiren üniversite: Munzur - Tunceli haberleri

Tunceli'nin çehresini değiştirdi

Tunceli'de 9 yıl önce kurulan ve 136 milyon lira kaynak ayrılan, ikinci etap inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Munzur Üniversitesi, adeta kentin çehresini değiştirdi. İlk kurulduğunda inşaat çalışmalarının 2025 yılında tamamlanması öngörülen üniversitede, binalar planlanandan 7 yıl önce hizmete girecek.

Haber MerkeziAA
Munzur Üniversitesi
Munzur Üniversitesi

Tunceli'de 9 yıl önce kurulan ve 136 milyon lira kaynak ayrılan, ikinci etap inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Munzur Üniversitesi, her geçen gün gelişerek adeta kentin çehresini değiştirdi.

Kentte, 2008 yılında "Tunceli Üniversitesi" adıyla kurulan, geçen yıl yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ismi "Munzur Üniversitesi" olarak değiştirilen kurum her geçen gün büyüyor.

  • Üniversite 3 fakülte, 2 enstitü ve bir meslek yüksekokulu ile başladığı eğitime bugün 6 fakülte, 2 enstitü, 3 meslek yüksekokulu, bir sağlık yüksekokulu, 8 araştırma uygulama merkezi ve çeşitli bölümleriyle devam ediyor.
  • Kurulduğunda 6 akademik ve 16 idari personeli bulunan üniversite, bugün 650'ye ulaşan personel sayısıyla öğrencilere hizmet veriyor.

Şu an 60 bin metrekareden fazla kapalı alana sahip birinci etap inşaatında rektörlük idari binası, idari birimler, mühendislik fakültesi, Ar-Ge laboratuvarı, merkezi eğitim-öğretim laboratuvarı, İngilizce hazırlık okulu, kafeterya, rektörlük konutu, personel lojmanları ve kapalı spor salonundan oluşan yatırımı tamamlanan Munzur Üniversitesindeki ikinci etap inşaat çalışmaları hummalı şekilde sürüyor.

Kuruluş aşamasında inşaatı beş etap halinde 2025 yılında tamamlanması planlanan üniversitede, hükümetin desteğiyle sağlanan 136 milyon liralık kaynak ile tüm inşaat çalışmalarının gelecek yıl sonunda tamamlanması amaçlanıyor.

Mevcut haliyle kentin çehresini değiştiren üniversite, ikinci ve son etap çalışmalarının bitirilmesiyle, 146 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Üniversitede, binalar planlanandan 7 yıl önce hizmete girecek.

"Türkiye'nin sayılı kampüslerinden olacak"

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, üniversitenin kurulduğundan itibaren büyük atılımlar yaptığını anlatarak, "Üniversitenin birinci etap inşaatının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmaları bu yıl başladı. 2018 yılının sonunda da 89 bin 700 metrekarelik kapalı alan çalışmasıyla üniversitemiz büyük bir atılım yapacak. Üniversitemizin kampüsü, 2018 yılının sonunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en iyi üniversite kampüsü, Türkiye'nin de sayılı kampüslerinden biri olacak." dedi.

İkinci etap için hükümetin 136 milyon lira kaynak aktardığını vurgulayan İpek, kapalı alan inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15-20 milyon liraya mal olacak 60 bin metrekarelik sosyal yaşam alanlarının yapımına gelecek yıl sonunda başlanılacağını belirtti.

Munzur Üniversitesi'nde 6 fakülte, 2 enstitü, 3 meslek yüksekokulu, bir sağlık yüksekokulu, 8 araştırma uygulama merkezi ve çeşitli bölümler bulunuyor.

Üniversitelerinin emin adımlarla büyüdüğünü anlatan İpek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin bir eğitim kenti olan Tunceli'ye büyük bir kazanım sağladığını görüyoruz. 7 bin öğrencisi olan üniversitemizin hem akademik hem Ar-Ge hem de eğitim anlamında çok ciddi çalışmalar içerisinde bulunduğunu sevinçle görmekteyiz. Sadece öğrenci sayısını artırmakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi fakülteler kurmayı hedefliyoruz."

Munzur Üniversitesi bünyesinde güzel sanatlar fakültesini kurduklarını anlatan İpek, mimarlık fakültesi, İngiliz dili ve edebiyatı, coğrafya, endüstri mühendisliği gibi pek çok bölümü açmak için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Munzur, bölge ve ülkeye katkı sağlayacak

İpek, üniversitenin yaptığı yatırımlar ile kente büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelecek çok iyi olacak. Üniversitemiz her anlamda hem bölgemize hem kentimize hem de ülkemize ciddi anlamda katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Üniversitenin yakın zamanda kentin önemli öncü kuruluşları arasında yer alacağını söyleyen İpek, üniversitenin kente maliyet olarak yakın zamanda yapılan en büyük yatırım olduğunu kaydetti.

2025'e kadar tamamlanması planlanana üniversiteki bütün etapların gelecek yıl sonunda tamamlanacağı belirtildi.

Kentteki öğrenci sayısı ve istihdamı artıracak

İpek, altyapısı tamamlanınca üniversiteye yeni fakülte ve araştırma merkezleri kurulacağını, bunun da öğrenci ve personel sayısını artıracağını anlatarak, "Üniversitemize verilen destek, öğrenci sayısının yanı sıra Ar-Ge ve araştırma merkezlerinin, sosyal yaşam alanlarının artmasıyla kente büyük bir kazanım olacak" dedi.

Üniversite kurulduğunda kampüslerinin beş etap olarak 2025'e kadar tamamlanmasının planlandığını aktaran İpek, hükümetin desteğiyle üniversitedeki bütün etapların gelecek yıl sonunda tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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