Tur rehberleri işsiz kalmayacak

Türkiye'nin turizm geliri, 2023'te bir önceki yıla göre 56.7 milyon ziyaretçi ile yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ziyaretçi sayısında ilk üç şöyle: Rusya 6,4 milyon, Almanya 6,2 milyon, İngiltere 3,8 milyon kişi.