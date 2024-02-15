Tur rehberleri işsiz kalmayacak

TBMM Turizm Komisyonunda görüşülen yasa teklifinde değişikliğe gidildi. AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeler doğrultusunda yasa teklifinin 5 maddesinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, yabancı dilde turist rehberliği yapabilmek için aranan yabancı dil yeterlilik belgesinin süresi 5 yıllık süre ile kaldırıldı. Bu kişilerin yabancı dil yeterliğini vermemesi halinde, Türkçe rehberlik yapabilmelerinin önü açıldı. Bu şekilde dil yeterliliğini vermeyen rehberlerin, yeterlik sınavı geçmelerine kadar geçecek sürede işsiz kalmalarının önüne kesilecek.
Fotoğraf: Arşiv
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2 saat önce