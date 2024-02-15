|
Gündem

Tur rehberleri işsiz kalmayacak

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri Kanunu'nda değişikliği içeren yasa teklifi, dün komisyondan geçti.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:41 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Turizm Komisyonunda görüşülen yasa teklifinde değişikliğe gidildi. AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeler doğrultusunda yasa teklifinin 5 maddesinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, yabancı dilde turist rehberliği yapabilmek için aranan yabancı dil yeterlilik belgesinin süresi 5 yıllık süre ile kaldırıldı. Bu kişilerin yabancı dil yeterliğini vermemesi halinde, Türkçe rehberlik yapabilmelerinin önü açıldı. Bu şekilde dil yeterliliğini vermeyen rehberlerin, yeterlik sınavı geçmelerine kadar geçecek sürede işsiz kalmalarının önüne kesilecek.


#turizm
#tur
#rehber
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri