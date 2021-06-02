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KAYSERİ

Türbede define avı: Gece vakti gelip kazdılar

Kayseri’de gözleri dönen defineciler, Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi’ni kazarak define aradı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Türbede define avı: Gece vakti gelip kazdılar
Mahalle halkı gözü dönmüş definecilerin bir an önce bulunmasını istiyor.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şeyhşaban mahallesinde bulunan Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi’nde gece vakti defineciler, yaptıkları kazı ile define aradı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden mahalle halkı jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında definecilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adalete teslim edilsin

Mahalle halkı, türbeyi kazarak define arayanların Mescid-i Aksa’da zulüm yapanlardan farkının bulunmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin türbeye saygısızlık yapanları yakalayacaklarına ve adalete teslim edeceklerine inandıklarını ifade etti.

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