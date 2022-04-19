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POLİTİKA

Turgut Özal'ın Koruma Müdürü: Kendini Bosna Hersek için feda etti

1993 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Koruma Müdürü Musa Öztürk, Özal'ın vefatının 29. yılında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Turgut Özal'ın kendini Bosna Hersek için feda ettiğini söyleyen Öztürk, "Bosna Hersek meselesini belirli bir noktaya getirdik. 'Ben ameliyat olursam benim burada 2 ayım geçer. Allah izin verirse sonbaharda gelir ameliyatımı olurum' dedi. Bana sorarsan kendini feda etti" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Turgut Özalın Koruma Müdürü: Kendini Bosna Hersek için feda etti
Turgut Özal

Koruma Müdürü Musa Öztürk, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın son günlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özal'ın Bosna Hersek sorunu nedeniyle ameliyatını ertelediğini söyleyen Öztürk, "Bana sorarsan kendini feda etti" dedi.

Musa Öztürk, 10 yıl koruma müdürlüğünü yaptığı Özal'ın Türkiye'nin gelişmesi ve Avrupa ile arasındaki farkın kapanması için birçok projeyi ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğini söyledi.

Turgut Özal döneminde Türkiye'nin çağ atladığını ifade eden Öztürk, “Kim ne derse desin o dönem muhalefet ‘çağ atladı, ip atladı’ diye dalga geçti ama o dönem Türkiye çağ atladı. 13 Aralık 1982'de koruma müdürlüğüne başladım. O dönem ne meyve vardı ne sebze vardı ve ne telefon vardı. Biz dünyayla entegre olmamıştık. Özal o dönem serbest pazar sistemini kurmasaydı o muzu şimdi kilosu 100 TL'den yiyorduk. Serbest pazar sistemini kuran, oluşturan, yerli yerine oturtan rahmetli Özal'dı” dedi.

" 'SONBAHARDA GELİR AMELİYATIMI OLURUM' DEDİ"

Musa Öztürk şöyle devam etti:

“Merhum Özal'ın birinci ölüm sebebi Bosna Hersek'tir. Sene 1993 Şubat ayı. 4‘ü 5'e bağlayan gece biz Amerika'dayız. O gece Gerede'de Adnan Kahveci trafik kazasında ölüyor. Biz de sabah Özal'ın Check-Up'ı var, kendisine söylemedik. Adnan Bey’i çok severdi. Günlerden çarşamba A’dan Z'ye Check-Up oldu. Bacaklarına yeteri derecede kan gitmiyor sinir ucu iltihaplanması vardı.

Yanında da Coşkun Çankaya diye fizik tedavici vardı. Dediler gerek kalp gerek sinir ucu iltihaplanması tekrar bypass olması lazım dediler. Turgut Bey yakın çevresine danıştı. ‘Bosna Hersek meselesini belirli bir noktaya getirdik. ‘Ben ameliyat olursam benim burada iki ayım geçer.’ O güne kadar 97 bin 500 Boşnak'ı Sırplar ve Hırvatlar öldürmüş ve başka kirli işler de yapmıştı. ‘Bunların hepsini öldürürler’ dedi. Bunu belli bir noktaya getirdim. ‘Allah izin verirse sonbaharda gelir ameliyatımı olurum’ dedi. Ama o ama bu bilemiyorum ama birinci sebebi operasyona Bosna Hersek yüzünden. Bana sorarsan kendini feda etti.”

"SON KONUŞMASINDA SPORA BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Turgut Özal'ın vefatından önce son konuşmasının sağlığı için spora başlamak olduğunu aktaran Musa Öztürk şöyle konuştu:

“Son gün ramazandan çıktık. Günlerden cuma idi. Akşamüzeri Bulgaristan Büyükelçiliğinde bir sanatçının programı vardı. Ben gitmedim. Ekip arkadaşlar güvenliğini alırlar. Beni Cinnah Caddesi’nde berber tıraş ediyordu ve benim işim bitti. Coşkun Çankaya ile kendisini karşıladık. Çok kilo almıştı.

Yürüyüşte de zorluk çekiyordu. Saat 11 gibiydi. Protokol gereği hayırı evet gibi söylememiz gerekti. Ben de kendisine ‘Efendim ben ramazanda kilo aldım’ dedim. Kendisi de ‘ben de aldım Musa’ dedi. ‘Yarından itibaren jimnastiğe başlarız’ diye konuştuk. O gün de final maçları var. Maçlara gideriz diye konuştuk.

Turgut Bey ‘o kiloları da dert etme yarından itibaren antrenmanlara başlarız’ dedi. Fakat sabah 10.30'da maalesef Hacettepe’ye cenazesini götürdük. Aramadığımız gün yok. Türkiye kaybetti Özal kaybetmedi. Onu seven rabbim aldı. Yaşasaydı Türkiye böyle olmazdı.”

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 29. yılında kabri başında anıldı
FOTOĞRAF 25
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Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, merhum Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ile Efe Özal ve manevi kızı Aysel Özgür katıldı. Semra Özal, tören alanına engelli asansörünü kullanarak indi.
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Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turgut Özal’ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, saygı duruşunun ardından merhum Özal için dualar etti.
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Törende Özal ailesine taziyelerini sunan protokoldekiler, daha sonra eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. İstanbul Müftüsü Arpaguş, Menderes ile arkadaşlarına dua etti.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Menderes ile Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun mezarına karanfil bıraktı.<br><br>
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\"Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor\"<br><br>Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Semra Özal, merhum eşini özlemenin yetmediğini ifade ederek, \"Her geçen gün daha da özlemi artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bir güç verecek bana, bunlara dayanacağım. Başka çarem yok ama acım çok büyük.\" dedi.<br><br>
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Özal, bir gazetecinin \"Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?\" sorusunu, \"Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Hiç koronavirüs olmadım. Aşılarımın hepsini yaptırmıştım. Hiç öyle bir rahatsızlığım olmadı. Herkesin aşı olması lazım. Kendi canımız için aşı şart.\" şeklinde cevapladı.<br><br>
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Merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal ise babasını çok özlediğini söyledi.<br><br>
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Babasıyla ilgili her şeyi özlediğini dile getiren Özal, şunları kaydetti:<br><br>
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\"En çok özlediğim ise sıkıntı yaşadığımız günlerde 'Acaba o hayatta olsa ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu? Mutlaka bir çözüm bulurdu.
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Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları. 1970’lerin çıkışını 1980’lerde yaptı. Bugün de olsa yapardı. 'Acaba ne yapardı?' diye onu çok merak ediyorum ve o konuları çok özlüyorum.\"
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Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 29. yılında kabri başında anıldı
İstanbul Valiliği, vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal için Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenledi.
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