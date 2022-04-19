Turgut Özal'ın Koruma Müdürü: Kendini Bosna Hersek için feda etti

Koruma Müdürü Musa Öztürk, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın son günlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özal'ın Bosna Hersek sorunu nedeniyle ameliyatını ertelediğini söyleyen Öztürk, "Bana sorarsan kendini feda etti" dedi.

Musa Öztürk, 10 yıl koruma müdürlüğünü yaptığı Özal'ın Türkiye'nin gelişmesi ve Avrupa ile arasındaki farkın kapanması için birçok projeyi ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğini söyledi.

Turgut Özal döneminde Türkiye'nin çağ atladığını ifade eden Öztürk, “Kim ne derse desin o dönem muhalefet ‘çağ atladı, ip atladı’ diye dalga geçti ama o dönem Türkiye çağ atladı. 13 Aralık 1982'de koruma müdürlüğüne başladım. O dönem ne meyve vardı ne sebze vardı ve ne telefon vardı. Biz dünyayla entegre olmamıştık. Özal o dönem serbest pazar sistemini kurmasaydı o muzu şimdi kilosu 100 TL'den yiyorduk. Serbest pazar sistemini kuran, oluşturan, yerli yerine oturtan rahmetli Özal'dı” dedi.

REKLAM

" 'SONBAHARDA GELİR AMELİYATIMI OLURUM' DEDİ"

Musa Öztürk şöyle devam etti:

“Merhum Özal'ın birinci ölüm sebebi Bosna Hersek'tir. Sene 1993 Şubat ayı. 4‘ü 5'e bağlayan gece biz Amerika'dayız. O gece Gerede'de Adnan Kahveci trafik kazasında ölüyor. Biz de sabah Özal'ın Check-Up'ı var, kendisine söylemedik. Adnan Bey’i çok severdi. Günlerden çarşamba A’dan Z'ye Check-Up oldu. Bacaklarına yeteri derecede kan gitmiyor sinir ucu iltihaplanması vardı.

Yanında da Coşkun Çankaya diye fizik tedavici vardı. Dediler gerek kalp gerek sinir ucu iltihaplanması tekrar bypass olması lazım dediler. Turgut Bey yakın çevresine danıştı. ‘Bosna Hersek meselesini belirli bir noktaya getirdik. ‘Ben ameliyat olursam benim burada iki ayım geçer.’ O güne kadar 97 bin 500 Boşnak'ı Sırplar ve Hırvatlar öldürmüş ve başka kirli işler de yapmıştı. ‘Bunların hepsini öldürürler’ dedi. Bunu belli bir noktaya getirdim. ‘Allah izin verirse sonbaharda gelir ameliyatımı olurum’ dedi. Ama o ama bu bilemiyorum ama birinci sebebi operasyona Bosna Hersek yüzünden. Bana sorarsan kendini feda etti.”

REKLAM

"SON KONUŞMASINDA SPORA BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Turgut Özal'ın vefatından önce son konuşmasının sağlığı için spora başlamak olduğunu aktaran Musa Öztürk şöyle konuştu:

“Son gün ramazandan çıktık. Günlerden cuma idi. Akşamüzeri Bulgaristan Büyükelçiliğinde bir sanatçının programı vardı. Ben gitmedim. Ekip arkadaşlar güvenliğini alırlar. Beni Cinnah Caddesi’nde berber tıraş ediyordu ve benim işim bitti. Coşkun Çankaya ile kendisini karşıladık. Çok kilo almıştı.

Yürüyüşte de zorluk çekiyordu. Saat 11 gibiydi. Protokol gereği hayırı evet gibi söylememiz gerekti. Ben de kendisine ‘Efendim ben ramazanda kilo aldım’ dedim. Kendisi de ‘ben de aldım Musa’ dedi. ‘Yarından itibaren jimnastiğe başlarız’ diye konuştuk. O gün de final maçları var. Maçlara gideriz diye konuştuk.

REKLAM

Turgut Bey ‘o kiloları da dert etme yarından itibaren antrenmanlara başlarız’ dedi. Fakat sabah 10.30'da maalesef Hacettepe’ye cenazesini götürdük. Aramadığımız gün yok. Türkiye kaybetti Özal kaybetmedi. Onu seven rabbim aldı. Yaşasaydı Türkiye böyle olmazdı.”