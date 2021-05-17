Gündem Turizm Bakanı Ersoyun eşi paylaştı Meyve suyu paketinden mide bulandıran cisim çıktı
ANKARA

Turizm Bakanı Ersoy’un eşi paylaştı: Meyve suyu paketinden mide bulandıran cisim çıktı

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, satın alıp içtiği meyve suyu paketinden çıkan mide bulandıran cismi sosyal medya takipçileri ile paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Turizm Bakanı Ersoy’un eşi paylaştı: Meyve suyu paketinden mide bulandıran cisim çıktı
Pervin Ersoy paylaşımında, “Aklım almıyor, korkunç bir görüntü” ifadelerine yer verdi.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile firmaların tüketici sağlığını ne derece tehdit ettiklerini gözler önüne serdi. Ersoy marketten aldığı ve çocuğuna içirdiği elma suyunun tadındaki bozukluğu fark edince kutuyu kesip içerisine baktı. Kutuyu kestiğinde iğrenç bir görüntü ile karşılaştı.

Ürünün son kullanma tarihine bir yıl kalmış olmasına rağmen içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüyü kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı.

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Paylaşımında, “Aklım almıyor, korkunç bir görüntü” ifadelerine yer verdi.

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Bu ilk değil

Ersoy’un sosyal medya paylaşımın ilk olmadığı anlaşıldı. Daha öncede bir çok tüketicinin benzer durumla karşılaşarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda ve şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Farklı paylaşımlarda kutuların içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüler arasındaki benzerlik dikkat çekti.

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Firma kendini böyle savundu

Ersoy’un paylaşımı sonrası DİMES firması sosyal medya üzerinden Ersoy’a bir cevap verip kendini savundu.

Ersoy’un paylaştığı savunmada firma, taşıma ve depolama koşularında nadirde olsa gerçekleşebilen paket hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olabileceğini ifade etti.

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