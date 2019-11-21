Turizm sektörüne 1 milyon öğrenci

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin Türkiye’de turizmi 12 ay boyunca kesintisiz sürdürme vizyonu ışığında geliştirilen işbirliği ile üniversite öğrencileri tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecekler. Ayrıca, işbirliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi her akademik yılda biri yüksek lisans, biri de doktora olmak üzere iki öğrenciye %100 oranında eğitim bursu verecek. Bunlar “TTYD Doktora Bursu” ve “Murat Dedeman Yüksek Lisans Bursu olarak adlandırılacak.

ÖDÜL VERİLECEK

İşbirliği kapsamında sektörün önde gelen isimleriyle buluşma imkanı yakalayacak olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü olan turizm hakkında eğitim imkanı bulabilecekler. İmzalanan protokol kapsamında heyecan yaratan bir madde de TTYD Barlas Küntay Turizm İnovasyon ve Girişimcilik Ödülü oldu. Ödülün bu seneki başlığı “Turizm Sektöründe Önlenebilir İsraflar - Bilinçlendirme” olarak belirlendi. Yarışma başvuruları Eylül-Aralık ayları arasında BAU’ya yapılacak. Sonuçlar Mart ayında toplanacak ve TTYD mensuplarından oluşacak Değerlendirme Komitesi’nce belirlenecek. Ödüller Mayıs ayında sahiplerine iletilecektir.

KAPSAMLI BİLGİ SAHİBİ OLACAKLAR

İşbirliği çalışmasıyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz, “Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız ile öğrencilerimiz, turizm sektörünün özelliklerini anlayarak bu noktada fark yaratacakları noktaları belirleyebilecek ve müşteri memnuniyeti noktasında daha kapsamlı bilgi sahibi olacaklar. Bu bilgileri harmanlayarak sektörün geliştirmesi gereken noktalarına yönelik yapacakları çalışmalar ile turizm sektörünü daha da yukarılara taşıyabilecekler” dedi.