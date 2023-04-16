Turizmin yükselen yıldızı: Şile

Yapılan yatırımlarla turizm sektöründe hızla gelişen Şile, özellikle doğa turizmi açısından sahip olduğu zengin potansiyel ile doğa düşkünlerinin odağında bulunuyor. İstanbul’un içinde adeta gizli kalmış orman dokusu, gölleri ve nehirleri gezi tutkunları için bulunmaz bir köşe. Doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunan Şile, eşsiz lezzetleri, yöresel kültürü ve tarihi dokusu ile de tam bir turizm cenneti.

Özellikle İstanbul’da yaşayan ve yoğun tempoyla çalışanlar için şehrin içinde bir kaçış noktası niteliği taşıyan Şile, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında huzurlu ve güvenilir coğrafyasıyla hafta sonları kaçış rotasında ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul’un tek Mavi Bayraklı sahillerine sahip olan ilçe; moda tasarımcıların da gözbebeği “Şile Bezi”, romantik atmosferiyle dillere destan “Ağva” ve “Şile Feneri” gibi birçok özelliğiyle yaz aylarında gezi listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

İSTANBUL’UN TEK MAVİ BAYRAKLI SAHİLİ

Deniz suyu, çevre temizliği ve can güvenliği hizmetlerinin birlikte değerlendirildiği Mavi Bayrak denetlemeleri çerçevesinde İstanbul’daki tek Mavi Bayraklı sahili olma özelliğini taşıyan Uzunkum Plajı, Şile sınırları içinde bulunuyor. Bölgedeki turizm işletmeleri, yerli, yabancı tüm ziyaretçiler için sakin, keyifli ve unutulmaz zamanlar geçirebilecekleri Mavi Bayraklı bir tatil alanı vadediyor. Mavi Bayraklı Uzunkum plajının yanı sıra adeta cennetten bir köşe olan Ağlayankaya, Akçakese, Kilimli ve Kadırga Koyları, Karadeniz’in berrak suları ve altın rengi şifalı kumlarıyla dinlence ve huzuru dolu zamanların garantisini veriyor.

ŞİLE’NİN 57 KÖYÜNDEN TAPTAZE ÜRÜNLER

Mevsimsel, yöresel ve sürdürülebilir tarım metotları ile üretilmiş doğal ürünlerin uluslararası adresi olan Şile Yeryüzü Pazarı’nda ilçenin 57 köyünde vatandaşların ürettiği ve tamamen organik olan ürünler yer alıyor. İstanbul’un en geniş orman ve tarım alanına sahip olan Şile, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen tarım üreticilerine de ev sahipliği yapıyor. Beslenmeyi bir sanat haline getiren ve yerel mutfakların unutulup, yerine tek tip beslenme modelini getiren anlayışa karşı çıkanlar tarafından başlatılan Slow Food Hareketi’nin İstanbul’daki ilk temeli de Şile’de atıldı. Şile Yeryüzü Pazarı’nda sadece kendi ürettikleri ürünleri satan çiftçilerin ulaşılabilir fiyattaki ürünleri, damak zevkine değer verenleri ihya edecek potansiyele sahip.

TARİHİ DENİZ FENERİ

Osmanlı zamanında yaptırılan Şile Deniz Feneri, Karadeniz’de kıyı emniyetini sağlayan iki fenerden birisi. İstanbul’un popüler simgelerinden Galata Kulesi ya da Kız Kulesi gibi evlilik tekliflerine sıkça ev sahipliği yapan fener, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Şile Belediyesi iş birliği ile aslına uygun şekilde restore edilerek hizmete sunuldu.

TAM BİR LEZZET ŞÖLENİ

Sadece Şile’de değil, tüm Türkiye’de yeri ayrı bir önemi sahip olan geleneksel kahvaltı sofrası, Şile’de birçok farklı kültürün bir arada olmasıyla, tam bir lezzet şölenine dönüşüyor. Şile’deyseniz yerel bir köyde kahvaltı yapmadan, Şile denizinden avlanmış bir balığı yemeden dönmeyin.

ŞİLE’NİN DOĞASINA HAFTALIK YÜRÜYÜŞ

Şile Belediyesi’ne bağlı Şile Spor Akademisi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri etkinlikleri ile misafirlere Şile’nin benzersiz doğal güzellikleri ve zengin florasını keşfetme imkânı sunuluyor. Şile Belediyesi Spor Akademisi koordinatörlüğünde düzenlenen doğa yürüyüşleri her hafta farklılık gösteren 20’ye yakın zorluk dereceleri gibi faktörlerin belirlediği ayrı ayrı özellik ve güzellikleri olan güncel rotalarda gerçekleşiyor.

BİR PAZAR KLASİĞİ

Her hafta sonu farklı bir rotada düzenlenen doğa yürüyüşlerine her yaştan doğaseverler katılma imkânı bulurken rota ve tarih bilgileri Şile Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Sizler de bol oksijenli, sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu için ücretsiz olan doğa yürüyüş etkinliklerine katılmak ve eşsiz Şile doğasını keşfetmek istiyorsanız 0534 500 66 19 No’lu iletişim hattını arayarak kayıt oluşturabilirsiniz.







