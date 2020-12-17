Türk askeri Azerbaycan'da göreve başladı: MSB ilk görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahramanca ve fedakarca bir mücadeleyle Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor." ifadesine yer verildi.

Türk askeri Azerbaycan'da göreve başladı.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ÖMAT timlerinde görevli 136 personelin bölgedeki mayın temizliğine destek olmak ve Azerbaycan ordusundaki personeli eğitmek üzere Azerbaycan'a intikal ederek göreve başladığı kaydedildi.

Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun işgalden kurtardığı Karabağ’daki mayınlı arazilerin temizliği için Kara Kuvvetlerimizin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personel, Azerbaycan’a intikal ederek göreve başladı.https://t.co/c5HIzTXL17#MSB #TSK pic.twitter.com/TjxrZI9OMG REKLAM December 16, 2020

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OYNAT 01:07 MSB’den hakaret söylemine videolu gönderme: 7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları... Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı. Bakanlık'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, '7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz' notuyla paylaşıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Kahraman Türk Ordusu'nun korkusuz evlatlarına yer verilirken, videonun sonunda 'Etkin Caydırıcı Saygın' notu yer aldı. BiP'te paylaş

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