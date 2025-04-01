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Türk baba ile oğlu İsveç’te ‘kahraman’

Türk baba ile oğlu İsveç’te ‘kahraman’

04:001/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mesut Zengin ile oğlu Furkan Zengin
Mesut Zengin ile oğlu Furkan Zengin

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Prastgardsvegen Mahallesi'nde, balkonunda yangın çıkan apartmanına girerek birçok komşusunu kurtaran Türk vatandaşı Mesut Zengin ile oğlu Furkan Zengin, "kahraman" olarak nitelendirildi. Zengin, oğlunu antrenmana götürmek için evden çıktıklarını ve apartmanın 4. katında oturan komşusunun balkonunu alevlerin sardığını gördüklerini belirterek, şunları anlattı: “Ben birinci katta oturuyorum. Balkondaki alevleri fark edince oğlum Furkan'a, bütün dairelerin kapılarının zilini çalıp yangın çıktığını komşulara haber vermesini istedim. Ben de 3. katta oturan komşularımın zilini ve kapısını çalarak onların dışarı çıkmasını sağladım. Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına aldım” dedi. Olayın gazete manşetlerine yansıması, ülkede yaşayan Türk toplumunda da memnuniyetle karşılandı.


#İsveç
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