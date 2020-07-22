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Gündem Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz Sık sık bu olaylarla karşılaşıyorlar
AYDİN

Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz

Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz: Sık sık bu olaylarla karşılaşıyorlar

Aydın'da denize açılan balıkçıların, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından taciz edildiği anlar kameralara yansıdı. Türk balıkçıları uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalıştı buna rağmen Yunanlı askerler oralı olmadı. Balıkçılar sık sık bu tarz olaylar ile karşılaştıklarını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz.
Türk balıkçılarına Yunan askerinden taciz.

Aydın, Didim İlçesi'nde geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü denize açılan Türk balıkçıları uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. İki gün üst üste Yunan Sahil Güvenli ekipleri hücumbot ve teknelerle gelerek Türk balıkçılarına silah çekip bölgeyi terk etmelerini istedi.

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Küfür edip ateş açtılar: Yunan botlarının Türk balıkçıları taciz ettiği anlar kamerada
Aydın'ın Didim İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde denize açılan Türk balıkçıları uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Bunu gören Yunan Sahil Güvenli ekipleri hücumbot ve teknelerle gelerek Türk balıkçılarına silah çekip bölgeyi terk etmelerini istedi. Türk balıkçıları uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalışsa da Yunan askerleri oralı olmayarak geldikleri gemi ve hücumbotlarla Türk balıkçılarını uluslararası sudan uzaklaştırmak için taciz etmeye başladı. Yaşanan o anları balıkçılar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yunan askerlerinin tacizleri üzerine Türk balıkçılar geri dönmek zorunda kaldı. Balıkçılar sık sık benzer durumların yaşandığını ifade ediyor.


Uluslararası sudan uzaklaştırmaya çalıştılar

Türk balıkçıları uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalışsa da Yunan askerleri oralı olmayarak geldikleri gemi ve hücumbotlarla Türk balıkçılarını uluslararası sudan uzaklaştırmak için taciz etmeye başladı.

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Yaşanan o anları balıkçılar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yunan askerlerinin tacizleri üzerine Türk balıkçılar geri dönmek zorunda kaldı. Balıkçılar sık sık benzer durumların yaşandığını ifade etti.

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