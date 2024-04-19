Türk bayrağından rahatsız oldular: DEM Parti'den Diyarbakır'da büyük skandal

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Yapılan yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti kazandı.
Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek skandal kararlara imza attı.
Türk bayrağını kaldırdılar
Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi.
Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.