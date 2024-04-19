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Türk bayrağından rahatsız oldular: DEM Parti'den Diyarbakır'da büyük skandal

Yerel seçimlerde Diyarbakır'ı kazanan DEM Parti, büyükşehir belediyesi meclis salonunda skandal bir karara imza atarak Türk bayrağını kaldırdı.

14:08 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 14:54 - 19/04/2024 Cuma
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda kayyum döneminde yer alan Türk bayrağı DEM Partili yönetim tarafından kaldırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda kayyum döneminde yer alan Türk bayrağı DEM Partili yönetim tarafından kaldırıldı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Yapılan yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti kazandı.


Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek skandal kararlara imza attı.



Türk bayrağını kaldırdılar


Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan
Türk bayrağın
ı kaldırdı.

Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi.


Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.




#DEM Parti
#Diyarbakır
#Türk bayrağı
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