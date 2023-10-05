Türk devletleri adalet bakanları Ankara'da buluştu

"Bugün Türk Dünyası Noterler Birliği Teşkilatının kurulması mutabakatının imzalanmasıyla ilgili bir programımız olacak. Bu program çerçevesi içerisinde Türkiye'yle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın adalet bakanları Türkiye'deler ve zirveden sonra da bu zaptı imzalama programımız olacak. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında imzalanacak mutabakatın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kapsamda ülkemizde bulunan adalet bakanlarımıza hoş geldiniz diyorum. İkili görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde tabii ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk"