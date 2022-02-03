Türk dizilerine hayran Suriyeli öğrenci adını 'Kıvanç Özçivit' yaptı: Manalarını çok beğendim

Eğitim almak için 2017 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Obadah Shavaf, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı oldu. Adının Türkiye'de anlaşılmadığından yakınan ve izlediği Türk dizilerinden etkilenen Shavaf, ismini değiştirmek için geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye başvurdu.





MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ



Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 'Ad ve soyadı düzeltilmesi istemli' davada Obadah Shavaf 'davacı' Beykoz Nüfus Müdürlüğü de 'davalı' sıfatıyla yer aldı. Shavaf'ın tanık olarak getirdiği komşusu V.E. duruşmada Shavaf hakkında "Kendisi Türkiye'deki yaşamında adıyla zorluk çektiğini, bu nedenle adını değiştirmek istediğini biliyorum. Kıvanç Özçivit ismini kullanmak istediğini biliyorum ancak neden kullanmak istediğini bilmiyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davacının talebini ve tanık beyanını dikkate aldı. Davacının haklı nedenle isim düzeltilmesi davasını ispat ettiğine kanaat getiren mahkeme, davayı kabul ederek Shavaf'ın adı ve soyadının Kıvanç Özçivit olarak değiştirilmesine karar verdi.

TÜRK DİZİLERİNDEN ETKİLENMİŞ

REKLAM



'Kıvanç Özçivit' "Benim adım Obadah'tı ama burada bana 'Obama' diyorlardı" dedi. Adını değiştirmeye karar verdiğini belirten Özçivit, yeni ismi seçme nedeni olarak ise şöyle konuştu: "Kıvanç adının manasını çok beğendim. Özçivit soyadını da 'Kuruluş Osman' isimli dizide oynayan sayın Burak Özçivit'i çok beğendim, hoşuma gitti yani. Özçivit kelimesinin manasını da çok beğendim. İnşallah bir gün sayın Burak Özçivit'le de görüşebiliriz" dedi. Söz konusu diziyi çok beğendiğini vurgulayan Özçivit, bu nedenle adını Özçivit soyadını tercih ettiğini belirtti. Mahkemenin tek celsede karar verdiğini de kaydeden Kıvanç Özçivit, eski arkadaşlarının halen kendisine 'Obama' dediğini, yeni tanıştığı insanların ise Kı vanç Özçivit olarak hitap ettiğini belirtti. Kıvanç Özçivit yeni kimliğini de kameralara gösterdi.

REKLAM

FOTOĞRAF 10 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da düzenlenen Gençlik Söyleşileri programı için, Diriliş Ertuğrul dizisinin kıyafetlerini giyerek atlar üzerinde gelen bir grubun oluşturduğu kortejle karşılandı. Programa Çavuşoğlu'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili söyledikleri damga vurdu. Diriliş dizi filminin oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Nurettin Sönmez ve Celal Al, yönetmen Metin Günay, senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın da yer aldığı söyleşi programında konuşan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin bir bölümünün Alanya'da çekildiğini, bu bölümlerin iki hafta sonra yayımlanacağını söyledi. Alanya'da eğitime önem verdiklerini, ilçede bir devlet ve bir vakıf üniversitesi bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Her iki üniversitenin kurulmasında çalışmayı Allah nasip etti, emeğimiz var. Bu devlet üniversitesini kurarken Akdeniz Üniversitesi fakültelerini yüksekokullarını birleştirdik ve Ankara'da bu üniversitenin kurulması için gerekli adımları attık ve kuruldu. Bu aşamada tüm Alanyalılar sağ olsunlar, 'sizin isminizi koyalım' dediler. Ben buna itiraz ettim. Biz siyasetçiyiz, hizmeti ismimiz verilsin diye yapmıyoruz. Prensip olarak buna karşıyım. İkincisi böyle bir üniversite kuruyorsak bu şehri fethedip bize hediye eden ecdadımızın ismini vermemiz lazım. O yüzden Alaaddin Keykubat isminin verilmesini teklif ettim. Alanyalılar memnun oldu. dedi. Dizinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ da 85 ülkede gösterilen ve 1 milyar izleyiciye ulaşan dizinin bu kadar büyük ses getireceğini düşünmediğini anlattı. Zor şartlarda işe koyulduklarını, dizinin başladığı dönemde Türkiye'de eğitilmiş aynı anda koşan at olmadığını, aksiyon ekibinin bulunmadığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi: Kıl çadırların yapılması için bir çadır ustamız bile yoktu. İlk başladığında kimse projeye inanmadı. 120 dakika bir iş çekeceksiniz. Bir sürü dezavantaj vardı. İlk başlangıçta Metin ağabeyle (yönetmen) başladık. Gece gündüz nasıl çalışacağımızın ön çalışmasını yaptık. İlk etapta atları aldık ve atları eğittik. Kıl çadırlar için Aydın Didim'de bir köylü bulduk. Sağ olsun tüm köy bizim için çadır üretir hale geldi. Sonra yaklaşık 5 bin oyuncu baktık. 9 ay her şey iyi giderken İstanbul'da çıkan hortum bizim obayı dağıttı. O kriz ortamı bizim için avantaja döndü ve nihayetinde buraya geldik. Hikayeye ilk başladığında klasik dram mantığını anlatmışlardı. 'Aşk olması lazım, aşkın gösterilmesi lazım', dendi 'yoksa dizi tutmaz' denildi. Ama tuttu. Bu anlamda dram filmi mantığının ezberini bozdu. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bugün Venezuela lideri Maduro da dizimizi izliyor. Bakan Çavuşoğlu'nun memleketine aşık biri olduğunu kaydeden Bozdağ, onun enerjisinin kendilerine de geçtiğini dile getirdi. Kendilerine çok davet geldiğini ancak her yere yetişemediklerinin altını çizen Bozdağ, Buraya büyük bir aşk ve şevkle geldik. Bunda en büyük etken bakanımız. Memlekete hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizimle de çok ilgilendi. değerlendirmesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu da eylül ayında Venezuela'ya gittiğinde ikili görüşmelerden sonra Diriliş Ertuğrul setinden son ziyaretindeki videoyu Maduro'ya gösterdiğini belirterek Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra dedi ki 'Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz diye konuştu. Yönetmen Metin Günay, sırtlarında ağır bir yük olduğuna işaret etti. Filme ilk başlarken atalarının hikayesinin altında kalmaktan korktuklarını, filmi o bilinçle yaptıklarını söyleyen Günay, Bu proje doğru ekibin, doğru zamanda bir araya gelmesi, birbirine inanması ve samimiyetle sarılmasıyla başarılı oldu. dedi. Böyle projeleri hayal ettiğiniz şekilde yapamazsanız komik duruma düşersiniz. Bu tarz projeler göründüğü gibi kolay değil. İyi oyuncu, yönetmen, yapımcı tek başına işe yaramıyor. Her şeyin tek bir vücut halinde hareket etmesi gerekiyor. Bütün parametreler doğru birleşti ve benim de role inanıp elimden geleni yapmak kalmıştı. Diriliş Ertuğrul hayranı Nicolas Maduro: Bu dizi sayesinde Müslüman olacağım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kendisine Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili "Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım" dediğini aktardı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder