Türk dünyası ‘yapay zekâ’da ortak çalışmalı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Eğitim Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan kentinde, Türk dünyasının eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak adımlarla geleceği birlikte inşa edebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türk Yüzyılı" vizyonunu hatırlatan Tekin, “Liderlerimiz, bu konuda kendi aralarında anlaştılar. Bize düşen görev ise eğitim alanında bu sürece destek olmak” dedi. Türkistan coğrafyasının tarih boyunca bilim ve düşüncenin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Tekin, “Önümüzdeki yüzyıl yeniden bu coğrafya, bu topraklar, bu kardeşler topluluğu dünyanın aklına ışık tutan bir merkez haline dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

ORTAK DERS KİTAPLARI TAMAMLANDI

Tekin, geçmişte Türk dünyasına yönelik ortak ders kitaplarının hazırlanmasının dahi kuşkuyla karşılandığını ancak bugün önemli mesafe katedildiğini belirterek, “Ortak tarih kitabımız, ortak Türk dünyası coğrafyası kitabımız ve ortak Türk edebiyatı kitaplarımızla ilgili süreç tamamlandı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Türkiye’de yaklaşık 150 bin öğrenci, bu dersleri seçmeli ders olarak aldı” diye konuştu.

TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Yapay zekâ alanında ortak çalışmaların önemine dikkati çeken Tekin, Türkiye'nin bu alandaki tecrübe ve birikimini kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde yapay zekâ konusunda hep birlikte ortak adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu konudaki bütün tecrübelerimizi paylaşmak ve Türk devletlerimizin bu konudaki birikimlerinden faydalanmak konusunda çok açığız” dedi. Katılımcıları 26-28 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne davet eden Tekin, zirvenin bu yılki temasının “Yapay Zeka: Geleceğin Barışı, İnsanlık ve Ortak Yarınlar” olduğunu belirtti.

MÜFREDATTA ARTIK ‘TÜRKİSTAN’ VAR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatta kapsamlı değişiklikler yaptıklarını anlatan Tekin, okul öncesinden lise son sınıfa kadar her kademede teknoloji okuryazarlığına yer verdiklerini söyledi. Revize edilen müfredatta Türk devletlerine ilişkin tarihsel ve güncel bilgilere de yer verdiklerini aktaran Tekin, “Bunu gönül rahatlığıyla sizlerle paylaşabilirim. Programlarımızdan ve müfredatlarımızdan 'Orta Asya' kavramını çıkardık. Onun yerine 'Türkistan' ifadesini kullanmaya başladık ve bunu da çok önemsiyorum” diye konuştu.

Erol Özvar

Yükseköğretim Alanı'nı hızla hayata geçirmeliyiz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Eğitim Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, eğitim alanındaki iş birliğinin Türk devletleri açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Özvar, şöyle devam etti: “Devlet başkanlarımızın mutabık olduğu üzere, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı’nın kurum ve ilkeleriyle tesis edilmesi, aktif bir şekilde işlemesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yöndeki çalışmaları süratle başlatmamız ve bir sonraki zirve toplantısında devlet başkanlarımıza çalışmaların safahatı hakkında bilgi vermemiz önem arz etmektedir.”

DÖNÜM NOKTASI

Türk dünyasında yükseköğretim iş birliğini yalnızca üniversiteler arası ilişkilerle sınırlı görmediklerini belirten Özvar, geçen yıl Türk Akademisi ile imzalanan mutabakat zaptının bilimsel ve akademik bütünleşme açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Özvar, “Bu iş birliği sayesinde yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi, akademik hareketliliğin artırılması, kalite güvencesi ve akademik tanınma mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde daha kurumsal bir zemine kavuşmuş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.







