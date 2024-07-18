Türk Eğitim Vakfı’nın 'Yunan' aşkı pahalıya patladı: Türk bayrağını görünce sahneye çıkmadı

Yunan şarkıcı Despina Vandi - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli
Türk Eğitim Vakfı'nın destek gecesinde Yunan şarkıcıya sahne aldırma girişimi pahalıya patladı.
Vakfın İzmir Şubesi tarafından,
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
'nda eğitim yararına bir konser düzenlendi.
Türk bayrağından rahatsız oldu
Türk bayrağından rahatsız oldu
- Konserde sahneye çıkması beklenen Yunan asıllı Alman şarkıcı Despina Vandi, beklemelere rağmen sahneye çıkmadı. İddialara göre Vandi, sahnede asılı olan Türk bayrağının indirilmesini istedi. Bu isteği reddedilen şarkıcı, sahneye çıkmaktan son anda vazgeçti. Daha sonrasında Vandi'nin sahnede Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle sahne almak istemediği duyuruldu.
Vakfın İzmir Şubesi Başkanı
Gülnur Sonbayraktar
, son dakikada yaşanan beklenmedik nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını belirterek, isteyen izleyicilerin biletlerini iade edebileceğini söyledi.
Daha sonrasında konserde Despina Vandi ile birlikte sahne alması planlanan TEV korosu, İzmir Marşı'nı seslendirdi.
"Destek verdik ama çıkmadı"
"Destek verdik ama çıkmadı"
Sahneye çıkan CHP'li Çeşme Belediye Başkanı
Lal Denizli,
belediye olarak eğitim yararına düzenlenen bu konsere tüm desteklerini verdiklerini ancak Despina Vandi'nin Türk Bayrağı ve Atatürk posterinden rahatsız olduğu gerekçesiyle sahneye çıkmak istemediği bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade etti.
Rum şarkıcı da CHP'li belediyeleri turlayacak
Rum şarkıcı da CHP'li belediyeleri turlayacak
Öte yandan Kıbrıslı Rum şarkıcı
İvi Adamu
'nun da CHP'li belediyeler tarafından yönetilen bazı il ve ilçelerde konser vereceği öğrenildi.
2024 konser takvimini yayınlanan Rum şarkıcının
Bodrum, Çeşme, Kuşadası
ve
Antalya
'da çeşitli etkinliklere katılacağı görüldü. İvi Adamu'nun da çıkacağı sahnelerde Despina Vandi gibi Türk bayrağından rahatsız olup olmayacağı merak ediliyor.
#Çeşme
#Çağdaş Eğitim Vakfı
#Türk bayrağı
3 saat önce