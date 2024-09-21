EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türk Escobar Urfi Çetinkaya öldü

Türk Escobar Urfi Çetinkaya öldü

04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Urfi Çetinkaya
Urfi Çetinkaya

"Türk Escobar" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu İzmir R Tipi cezaevinde kalp krizi nedeniyle 66 yaşında öldü. “Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek” suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

Türkiye ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticareti yapan ‘Türk Escobar’ lakaplı Urfi Çetinkaya (66) tutuklu bulunduğu İzmir R Tipi cezaevinde dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek öldü. Düzenlenen bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyordu.


İSTANBUL’DA YAKALANMIŞTI

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya 12 Nisan 2023'te Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalanarak tutuklanmıştı. Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Çetinkaya ve yanındaki suç örgütü üyesi 5 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirilmişti. Çetinkaya ve beraberindeki 5 kişi, kontrollerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.


MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti. Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu.


#Urfi Çetinkaya
#uyuşturucu
#kaçakçı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS lise sonucu sorgulama ekranı...