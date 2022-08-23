Gündem Türk F-16larına Yunan tacizi Gerekli karşılık verildi
ANKARA

Türk F-16'larına Yunan tacizi: Gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulduğunu açıkladı. Yunanistan'a gerekli karşılığın verildiği ve uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk F-16larına Yunan tacizi: Gerekli karşılık verildi
F-16 savaş uçağı (Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.

"NATO GÖREVLERİNİ BİLE RİSKE ATIYORLAR"

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

  • Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğuna dikkati çekti.
Adanada kahreden kaza

Adana'da kahreden kaza

​Çöp kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Biz senin enayin değiliz

'Biz senin enayin değiliz'

İçişleri Bakanı Soylu'dan Batı'ya sert tepki.
Filistine desteğimizazalmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas ortak basın toplantısında konuştu.

​Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.
Merak edilen soruyu cevapladı

Merak edilen soruyu cevapladı

​Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

​Ekolojik ve ekonomik döngüye katkı sağlandı.

​MSB kaynakları: Gerekli karşılık verildi.

​Bakan Soylu: Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu.

​AK Parti Sözcüsü Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan: Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamaktadır.

​En çok değiştirilen isimler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.