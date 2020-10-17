Türk halkı Akıncı'ya güvenmiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi, ada tarihinin en çok sayıda rakibin olduğu sandık yarışı olarak kayıtlara geçti.

GÜNDEM KKTC’de son anketler Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar'ı gösterdi

Seçimler ikinci tura kaldı

Hiçbir adayın yüzde 50+1'i göremediği seçimlerde en çok oyu yüzde 32,34'le Ersin Tatar aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,80, Tufan Erhürman ise yüzde 21,71 oy oranında kaldı.

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Türkiye'deki anketlerde de Tatar önde

18 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler için Areda SURVEY, Türkiye genelinde tüm siyasi kesimlere yönelik bin 75 kişilik anket yaptı. KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkileri konu alan ve 16-17 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan ankette katılımcılara, çeşitli sorular yöneltildi. İşte sonuçlar;

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi