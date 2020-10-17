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Gündem Türk halkı Akıncıya güvenmiyor
POLİTİKA

Türk halkı Akıncı'ya güvenmiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci turda sonuçlanacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kaldı. KKTC'deki anketlerde liderliği elinde tutan cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Areda SURVEY'in Türkiye genelindeki araştırmasının sonucuna göre Ankara-Lefkoşa ilişkilerinin geleceği açısından tek isim olarak görülüyor. Türkiye karşıtlığı üzerinden seçim kampanyası yürüten Akıncı'nın, Ankara ile ilişkilere zarar vereceği öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KKTC cumhurbaşkanı adayları Ersin Tatar (solda) ve Mustafa Akıncı (sağda).
KKTC cumhurbaşkanı adayları Ersin Tatar (solda) ve Mustafa Akıncı (sağda).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi, ada tarihinin en çok sayıda rakibin olduğu sandık yarışı olarak kayıtlara geçti.

KKTC’de son anketler Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar'ı gösterdi
GÜNDEM
KKTC’de son anketler Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar'ı gösterdi

Seçimler ikinci tura kaldı

Hiçbir adayın yüzde 50+1'i göremediği seçimlerde en çok oyu yüzde 32,34'le Ersin Tatar aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,80, Tufan Erhürman ise yüzde 21,71 oy oranında kaldı.

KKTC halkı: Türkiye ile iyi ilişkisi olan Cumhurbaşkanı istiyoruz
DÜNYA
KKTC halkı: Türkiye ile iyi ilişkisi olan Cumhurbaşkanı istiyoruz

Türkiye'deki anketlerde de Tatar önde

18 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler için Areda SURVEY, Türkiye genelinde tüm siyasi kesimlere yönelik bin 75 kişilik anket yaptı. KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkileri konu alan ve 16-17 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan ankette katılımcılara, çeşitli sorular yöneltildi. İşte sonuçlar;

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi

Areda SURVEY'in bin 75 kişilik Türkiye - KKTC ilişkileri anketi
  • Ankete göre yurt genelinde; Türk milliyetçisi, demokrat, muhafazakar, Kemalist, dindar, muhafazakar demokrat, İslamcı, sosyal demokrat ve liberal gibi gruplar Akıncı'dan yüksek oranda rahatsızlık duyuyor.

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KKTC'de seçimlerin ikinci turu yarın yapılacak.

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