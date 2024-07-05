Türk halkından Merih Demiral'ın bozkurt işaretine tam destek

A Milli Futbol Takımımız'ın geçtiğimiz gün Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, yaptığı 'bozkurt selamı' nedeniyle UEFA tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. UEFA, Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi.
Areda Survey araştırma şirketi, Demiral’ın bozkurt sevinci ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.
Türk halkından Demiral'ın bozkurt işaretine tam destek
Yüzde 22,8’i ise bu fikre katılmıyor ve bu işareti ırkçı bir hareket olarak değerlendiriyor.
"Avrupa'da yaşayan Türklere ırkçı bir tutum var"
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki Maça Katılması, Takımına ve Ülkesine Sahip Çıktığını Gösteriyor”
Katılımcıların yüzde 27,2’si ise, bu kararı yanlış bulduğunu ifade ediyor ve Erdoğan’ın Avrupa şampiyonasına gitmek istemesinin olayları daha da artıracağını düşünüyor.
Araştırmanın Metodolojisi
Türkiye genelinde 2.962 kişinin katıldığı ve 4-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.