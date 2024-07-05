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Türk halkından Merih Demiral'ın bozkurt işaretine tam destek

Areda Survey araştırma şirketi, Merih Demiral’ın Türkiye-Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin vatandaşla gerçekleştirilen araştırmaya göre; vatandaşların yüzde 77,2’si bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor. Yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm programlarını erteleyerek Almanya’ya maça gidecek olması ise Türk halkının yüzde 72,8’i tarafından destek görüyor.

18:18 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 18:37 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
A Milli Futbolcu Merih Demiral, bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza aldı.
A Milli Futbolcu Merih Demiral, bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza aldı.

A Milli Futbol Takımımız'ın geçtiğimiz gün Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, yaptığı 'bozkurt selamı' nedeniyle UEFA tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. UEFA, Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi.

Areda Survey araştırma şirketi, Demiral’ın bozkurt sevinci ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.

Türk halkından Demiral'ın bozkurt işaretine tam destek

Araştırmaya göre,
Türk halkının yüzde 77,2’si
Merih Demiral’ın yaptığı
bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor.

Yüzde 22,8’i ise bu fikre katılmıyor ve bu işareti ırkçı bir hareket olarak değerlendiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 79’u
, Türklere özgü olan bozkurt işaretinin
Avusturya’da yasak olmasına tepkili...
Yüzde 21’i ise bu yasağı doğru buluyor.

"Avrupa'da yaşayan Türklere ırkçı bir tutum var"

Araştırmada, Türklerin Avrupa’daki varlığı da irdeleniyor ve katılımcıların
yüzde 67,3’ü, Avrupa’da yaşayan Türklere karşı ırkçı bir tutumun var olduğunu söylüyor
. Yüzde 32,7’sine göre ise Avrupa’da böyle bakış açısı yok.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki Maça Katılması, Takımına ve Ülkesine Sahip Çıktığını Gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,
Türkiye-Avusturya maçında yaşanan olaylardan sonra şampiyonayı takip etmek için
Almanya’ya gidecek olması, Türk halkının yüzde 72,8’i tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve Erdoğan’ın takımına ve ülkesine sahip çıktığını göstermeye gittiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 27,2’si ise, bu kararı yanlış bulduğunu ifade ediyor ve Erdoğan’ın Avrupa şampiyonasına gitmek istemesinin olayları daha da artıracağını düşünüyor.


Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 2.962 kişinin katıldığı ve 4-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.



#Merih Demiral
#Areda Survey
#Araştırma
#Recep Tayyip Erdoğan
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