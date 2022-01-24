Gündem Türk Hava Yolları kar yağışı nedeniyle yarın 0400a kadar tüm uçuşlarını durdurdu
İSTANBUL

Türk Hava Yolları kar yağışı nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu

İstanbul'da etkisini arttıran ve hava ulaşımını olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları yarın 04.00'e kadar İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları durdurdu.

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Haber Merkezi DHA
Türk Hava Yolları kar yağışı nedeniyle yarın 04.00a kadar tüm uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları kar yağışı nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

İstanbul'da etkisini arttıran ve hava ulaşımını olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları yarın 04.00'e kadar İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları durdurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'e kadar durdurma kararı aldık" dedi.


Uçuşlara kar engeli: İstanbul Havalimanı'nda 52 THY seferi iptal
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Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu.
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Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.
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Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi.
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Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor
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Uçuşlara kar engeli: İstanbul Havalimanı'nda 52 THY seferi iptal
İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.


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