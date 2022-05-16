Türk İşaret Dilinde İslam Dini bu sitede

Tamamen işitme engelli bireylere özel tasarlanan Tidislam web sayfası, işitme engelli bireylerin öğrenmek istedikleri tüm dini bilgileri Türk İşaret Diliyle sunuyor.

Batman Valiliği ve Batman Belediyesi öncülüğünde Batman İl Özel İdaresi, Batman Müftülüğü ve Batman İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliği ile hayata geçen projenin lansmanı 13 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.Dini kelimeler ve anlamları, dini bilgiler, Peygamber efendimizin hayatı ve Kur-an’ı Kerim’in Türkçe mealinin Türk işaret diline çevrildiği Tidislam sitesinde, asistan üç boyutlu olarak işaret dili ile kullanıcılara yönlendirme yapabiliyor.Türk işaret dilini öğrenmek ya da geliştirmek isteyen herkesin kullanabileceği Tidislam web sayfasındaki tüm içerikler kadın, erkek ve çocuk bölümlerinden oluşuyor. Ayrıca Tidislam web sitesi mobil uygulama ile de hizmet veriyor.

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Türkiye’de yaşayan işitme engelli bireylere yönelik hazırlanan Tidislam web sayfası Türkiye’de ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yapılan tüm çalışmalarda ise Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları esas alındı.