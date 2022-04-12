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ANKARA

Türk-İslam sanatları gönüllüleri Etimesgut’ta

Türk İslam sanatları, etiSEM Türk İslam Sanatları Merkezi’nde yaşatılıyor. Emek ve sabır isteyen sanatlar ustaların elinden yeni nesillere aktarılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk-İslam sanatları gönüllüleri Etimesgut’ta
Emek ve sabır isteyen sanatlar ustaların elinden yeni nesillere aktarılıyor.

Türk İslam sanatları, etiSEM Türk İslam Sanatları Merkezi’nde yaşatılıyor. Emek ve sabır isteyen sanatlar ustaların elinden yeni nesillere aktarılıyor. Merkezde geçmişten geleceğe kültür köprüsü kuruluyor. Kursiyerler hem sanatları yaşatıyor hem de kendilerini geliştiriyor, yeni hobiler ediniyor.

Eryaman 3. Etap Tunahan Mahallesi’nde hizmet veren Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi’nde, Ebru, Filografi Tekniği, Keçe, Lefkara, Hüsh-i Hat, Kat’ı, Minyatür, Tezhip, Çini, Dekoratif Ahşap Süsleme kursları düzenleniyor. Etimesgut Belediyesi, kurslar için merkezde özel atölyeler ve donanım oluşturdu. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkezin Türk İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. 

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