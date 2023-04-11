Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen Muğla açıklarında kurtarıldı

Muğla'da, Yunanistan unsurlarınca bulundukları lastik botla Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirildi.