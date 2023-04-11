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Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen Muğla açıklarında kurtarıldı

Muğla'da, Yunanistan unsurlarınca bulundukları lastik botla Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

10:52 . 11/04/2023 Salı
AA
Muğla

Muğla

Muğla'da, Yunanistan unsurlarınca bulundukları lastik botla Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirildi.


Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kentin Marmaris ilçesi açıklarında da Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bir başka lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.




#Bodrum
#Muğla
#Sahil Güvenlik
1 saat önce
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