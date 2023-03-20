Türk Kızılay 48 bin 411 personeliyle deprem bölgesinde görev yapıyor

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen illerde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Kızılay Afet Müdahale Planı devreye alındı.

Bu kapsamda, Ankara ve depremlerden etkilenen tüm illerde Afet Kriz Komuta Merkezleri oluşturuldu.

AFAD Koordinasyonunda ve ulusal plan çerçevesinde tüm Kızılay Afet Müdahale Merkezleri ve afet bölgesi dışındaki destek il merkezleri afet bölgesine seferber edildi.

Ankara Afet Operasyon Merkezi (AFOM) ve tüm illerdeki ekip başkanlıkları bünyesinde beslenme, sağlık, barınma, acil müdahale, su sanitasyon, psikososyal hizmetler, insani yardım, afet iyileştirme, haberleşme operasyon hizmet kümeleri ile iletişim, uluslararası yardım koordinasyonu, risk yönetimi, bilgi yönetimi ve planlama, lojistik, finans ve idari işler destek hizmet kümeleri oluşturuldu.









Afetle birlikte yurt genelinde kan bağışı seferberliği başlatan Türk Kızılay, depremlerin ardından ihtiyaç duyulan tüm hastanelere acil kan ve plazma ihtiyacını karşılamak üzere 413 bin 945 kan bileşeni sevk etti.

Deprem anından bugüne kadar afet bölgesindeki depremzedelere hizmet için 2 bin 27 personel ve 32 bin 721 gönüllü ile afet bölgesi dışına tahliye edilenlere hizmet için de 798 personel ve 12 bin 865 gönüllüyle toplam 48 bin 411 Kızılaycı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalıştı.

Depremzedelerin ve bağışçıların her türlü ihtiyacını bildirebilmesi için kurulan 168 nolu çağrı ve çözüm merkezinde görevli 140 operatörü 7/24 çalışma düzenine geçirildi ve 218 bin 335 çağrı alındı.

Taleplerin 208 bin 244'ü çözümlendi. 10 bin 91 talep de çözüm aşamasında bulunuyor.

"Yaraları Birlikte Saralım Kampanyası"na 3 milyon 682 bin 373 bireysel ve 7 bin 118 kurumsal bağışçı, 1 milyar 952 milyon 64 bin 931 lira nakdi, 1 milyar 203 milyon 385 bin 702 lira ayni ve 2 milyar 248 milyon 395 bin 280 lira taahhüt olmak üzere 5 milyar 403 milyon 845 bin 913 lira tutarında destek verdi.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu (IFRC) ve Paydaş Ulusal Dernekler başta olmak üzere 101 ülkeden 154 kurum ve kuruluş da sundukları ayni ve nakdi desteklerle Türk Kızılaya yardım çalışmalarında katkı verdi.









Deprem bölgesinde bulunan 6 lojistik merkezinin sayısını 13'e çıkartan Kızılay, 40 gün içerisinde 6 bin 867 tır, kamyon ve lojistik aracı ile 93 bin 73 ton insani yardım malzemesinin kabul ve sevkini gerçekleştirdi.

Kızılay, Ulusal Beslenme Hizmetleri ana çözüm ortağı olarak günlük 994 bin 887 öğün kapasitesine ilaveten koordine edilen 800'ü aşkın paydaşlarıyla birlikte şimdiye kadar 70 ilçede 1294 noktada 350 seyyar mutfak ile 175 milyon öğün yemek ve 100 milyonu aşkın kumanya, çorba, ikram ve içecek servisi yaptı.

Kızılay, fabrikalarında afetin ilk gününden bu yana AFAD için imal ettikleri 30 bin 720 çadırı ve hali hazırda bulunan 92 bin 606 çadırı, 406 bin 136 battaniyeyi, 50 bin 780 ısıtıcıyı ve 9 bin 252 yatağı afetzedelere ulaştırdı.

Kızılay bünyesinde deprem bölgesinde 6 ilde 12 sosyal market kuruldu.

Afetten etkilenen 2 bin 566 köy ve mahalledeki depremzedelere saha dağıtım ekiplerince 950 bin 561 dayanıklı gıda malzemesi ve gıda kolisi, 230 bin 294 temizlik malzemesi ve hijyen seti, 521 bin 355 giysi ulaştırıldı.

60 bin hane için şubelerine 500'er liralık nakit alışveriş kartları ulaştıran Kızılay, 100 bin haneye yönelik nakit destek planlamasına devam ediyor.

Türk Kızılay, 16 mobil, 12 sabit Klinik ve Psikososyal Destek birimi ile 750 farklı yerleşim biriminde 101 sağlık personeliyle 13 bin 148 vatandaşa ayaktan sağlık hizmeti ve 40 bin 864 vatandaşa da psikolojik ilkyardım hizmeti sundu.



