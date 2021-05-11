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ANKARA

Türk Kızılay'dan Filistin'e acil ilaç ve ambulans yardımı

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’de Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılar sonucu ortaya çıkan acil tıbbi destek ihtiyacına Türk Kızılay cevap verdi. Kızılay, ilk etapta 500 bin liralık ilaç ve tıbbi sarf malzemesini Filistin Kızılayı'na teslim ederken, Kudüs’ün ara sokaklarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan küçük ambulansları temin etmek için de çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Türk Kızılaydan Filistine acil ilaç ve ambulans yardımı
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Filistin’de Kudüs ve Gazze bulunan daimi delegasyonları vasıtasıyla Filistin halkına yönelik sürekli insani yardım çalışmaları yürüten Türk Kızılay, son saldırıların ardından da Filistin Kızılayı’na anında destek veren ilk yardım kuruluşu oldu.

Filistin Kızılayı’nın bildirmesi üzerine Kudüs Delegasyonu 500 bin TL’lik ilaç ve acil tıbbi sarf malzemesi tedarikine başladı ve Filistin Kızılayı’na ilk malzemeleri teslim etti.

Filistin Kızılayı, ilaç ve sarf malzemelerinin yanı sıra Kudüs’ün ara sokaklarında ve Mescid-i Aksa bölgesinde kullanabilmek için küçük ambulanslara ihtiyaçlarının olduğunu Türk Kızılay’a bildirdi. Kızılay bu ambulanslardan temin etmek için de çalışmalarına başladı. En kısa zamanda Filistin halkının ihtiyaç duyduğu ambulansların teslimi için planlamalara başlandı.

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Türk Kızılay, kendisine yapılan “biz de destek olmak istiyoruz” yönündeki çok sayıda başvuru üzerine Filistin ile dayanışma adına yardım kampanyası da başlattı. “FİLİSTİN YARALI, UZAT ELİNİ” sloganı ile başlatılan yardım çalışmasına yapılacak bağışlar Filistin halkının bildirdiği ihtiyaçlar için kullanılacak.

Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
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Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Şiddetin dozunu tırmandıran işgalciler, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mescid-i Aksa'nın avlusunda alevlerin yükseldiği görülüyor.


Filistin halkına destek olmak isteyenler, www.kizilay.org.tr web adresinden, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesapları ile internet bankacılığından ve SMS yöntemiyle 2868’e FİLİSTİN yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile yardım gönderebilecek

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