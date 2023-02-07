Türk Kızılay'ı tarafından sevk edilen 10 bin kişilik çadırlar kurulmaya başlandı

Türk Kızılaydan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yapılan yardımlara ilişkin açıklama yapıldı.





Açıklamaya göre, bölgeye sevk edilen çadırlar, Mehmetçik ve gönüllülerin desteğiyle kurulmaya başlandı.





İlk etapta bölgeye sevk edilen 10 bin kişilik çadırların yanı sıra merkez depolar ve çevre illerden çadır, battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve gıda sevkiyatı sürüyor.

Depremden etkilenen bölgelerde, 77 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 2 mobil fırın ve bir konteyner mutfakla beslenme desteği sağlayan Türk Kızılay, afetin ilk 24 saatinde yaklaşık 200 bin kişiye beslenme desteği verdi.





İlk gün yaklaşık 2 bin personel ve gönüllüsünü böyleye sevk eden Türk Kızılay, depremin ikinci gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.

Kan bağışı kabulü sürdürülecek





Kızılay, afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini mevcut stokları ile karşıladı, vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında bulundu.





Kızılaya ilk gün yapılan gönüllü kan bağışı 40 bin üniteyi geçti.





Kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğu, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısı yapıldı.





Türk Kızılay birimleri, bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.



