Türk Kızılayı’na kayyum atandı

Türk Kızılayı'nda bir süre önce 700'ün üzerindeki şube sayısı kapatma kararıyla 200'e düştü. Kapatılan şube başkanları, olağanüstü genel kurul talep ederek konuyu yargıya taşıdı. Bilirkişi raporu sonrası Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi Türk Kızılayı'na kayyum atadı. Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım kayyum olarak atandı.

İTİRAZ EDİLECEK

Türk Kızılayı Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kızılay, yerel mahkemenin kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edecek" ifadelerine yer verildi.

FETÖ VURGUSU

Kapatılan şubelere ilişkin yapılan açıklamada, “15 Temmuz kalkışmasının ardından yapılan çalışmalarla FETÖ ile ilişkisi tespit edilen bir kısım şube başkanları görevden alınmış, bazı şubeler kapatılmıştır. Yine 15 Temmuz sürecinde milletinin yanında olması gerekirken alanlara çıkmayan kimi şubeler de aynı akıbeti yaşamıştır. Kızılay'ın milletinden emanet aldığı bağışları hakkıyla yerine ulaştırmayan, daha fazla insana ulaşmak için hiçbir faaliyet içinde yer almayan şubeler de kapatılmıştır. Kızılay Teftiş Kurulu'nun yaptığı incelemelerde emanete ihanet ettiği belirlenen şubeler de benzer bir şekilde görevden el çektirilmiştir” ifadelerine yer verildi.