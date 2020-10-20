Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek: Uluslararası toplumu kınamaya çağırdı

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillerin üstüne bomba yağdırmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın füze saldırısı düzenlediği Gence kentinde enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

DÜNYA İlham Aliyev: Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak

OYNAT 02:19 İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Zengilan ve diğer kentlerin isimlerini açıkladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başta Zengilan şehri olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli'nin 6, Cebrail'in 7, Hocavend'in 5, Zengilan'ın 6 köyünü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Aliyev ayrıca ele geçirilen Veng isimli kente, Çınarlı ismini verdi. 'Adı mübarek olsun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Bu savaşta Azerbaycan'ın yanındayız"

Burada açıklama yapan Amreyev, Gence'ye yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını ve uluslararası toplumu da kınamaya çağırdıklarını belirtti. Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Amreyev, "Türk dili konuşan ülkeler, Türk dünyası ve Türk Konseyi, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak hakkını kayıtsız şartsız destekliyor. Bu savaş kardeş Azerbaycan halkı için vatan savaşıdır. Biz bu savaşta Azerbaycan'ın yanındayız. Dostumuz Azerbaycan'a barış ve zafer diliyoruz." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:38 Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'a Azerbaycan bayrağı dikildi Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı. BiP'te paylaş

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Amreyev, sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temelinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına uygun şekilde barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.