Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek: Uluslararası toplumu kınamaya çağırdı
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın füze saldırısı düzenlediği Gence kentinde enkaz alanlarında incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Amreyev, Gence'ye yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını ve uluslararası toplumu da kınamaya çağırdıklarını belirtti.
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillerin üstüne bomba yağdırmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın füze saldırısı düzenlediği Gence kentinde enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.
Burada açıklama yapan Amreyev, Gence'ye yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını ve uluslararası toplumu da kınamaya çağırdıklarını belirtti. Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Amreyev, "Türk dili konuşan ülkeler, Türk dünyası ve Türk Konseyi, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak hakkını kayıtsız şartsız destekliyor. Bu savaş kardeş Azerbaycan halkı için vatan savaşıdır. Biz bu savaşta Azerbaycan'ın yanındayız. Dostumuz Azerbaycan'a barış ve zafer diliyoruz." ifadelerini kullandı.