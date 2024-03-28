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Türk-Kürt çatışması değil terörist eylem!

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, olayların Batı Avrupa’daki PKK destekçilerinin yoğun olduğu diğer ülkelere yayılabileceğini söyledi.

04:00 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:42 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Alihan Limoncuoğlu.
Alihan Limoncuoğlu.

Olayların Türk-Kürt çatışması olarak lanse edildiğini söyleyen Limoncuoğlu, Avrupa’nın PKK’yı devlet olmayan en büyük topluluk olarak gösterme gayreti taşıdığını hatırlattı. Limoncuoğlu, şunları söyledi: “Bir diğer husus ise çıkan olaylar terör eylemi değil, Türk-Kürt çatışması şeklinde lanse ediliyor. Böylece karışıklık çok normalleşiyor. Ermeni terör örgütü ASALA da geçmiş dönemde Fransa gibi ülkelerde normalleşti ve çok kanlı eylemler yapıldı. Bugün PKK’lıların yaptığı eylemler ve Türk vatandaşına yönelik saldırıları da benzer olaylar. Bu konuda kapsamlı adımlar atılmalı” diye konuştu.



#Terör
#PKK
#Marmara Üniversitesi
#Alihan Limoncuoğlu
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