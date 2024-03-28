Türk-Kürt çatışması değil terörist eylem!

Olayların Türk-Kürt çatışması olarak lanse edildiğini söyleyen Limoncuoğlu, Avrupa’nın PKK’yı devlet olmayan en büyük topluluk olarak gösterme gayreti taşıdığını hatırlattı. Limoncuoğlu, şunları söyledi: “Bir diğer husus ise çıkan olaylar terör eylemi değil, Türk-Kürt çatışması şeklinde lanse ediliyor. Böylece karışıklık çok normalleşiyor. Ermeni terör örgütü ASALA da geçmiş dönemde Fransa gibi ülkelerde normalleşti ve çok kanlı eylemler yapıldı. Bugün PKK’lıların yaptığı eylemler ve Türk vatandaşına yönelik saldırıları da benzer olaylar. Bu konuda kapsamlı adımlar atılmalı” diye konuştu.