Türk milleti tek vücut oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güler mesajında, Türkiye’yi karanlığa boğmak isteyenlere karşı milletimizin o gece demokrasi mücadelesi vererek darbe girişimine karşı tek vücut olduğunu hatırlattı.





DEMOKRASİ TARİHİMİZE ALTIN HARFLERLE YAZILDI

Türk milletinin canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıktığının altını çizen Başkan Güler, mesajında şu ifadeler yer verdi: “Vatan ve bağımsızlık ruhuyla demokrasi tarihimize altın harflerle kazınan destansı mücadelenin anma günü ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıldönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatansever halkımız meydanlara çıkarak, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır.”





ŞEHİTLERİMİZİN MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bu kutlu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerle kahraman gazilerin Türk milletine büyük bir miras bıraktığını söyleyen Güler, milletin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığın ve milli birliğin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti. Güler, “Bizler de bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, içerden ve dışardan istiklalimize kastedenlere fırsat vermemeliyiz. Bu vesileyle Yüce Türk milletinin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz’un 9’uncu yıl dönümünde, Allah’ın yardımı ve milletin cesaretiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında hainler tarafından şehit edilen vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” açıklamasında bulundu.





Rüsumat’ın hikayesi Ordu sahilinde yaşıyor

Orduluların tam bir asır önce ortaya koyduğu kahramanlık destanını tarihin tozlu raflarından indiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, özel bir ekip ile çalışarak Rüsumat No:4 destanını gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kurtuluş Savaşı’nın önemli destanları arasında yer alan Rüsumat No:4 Gemisi’nin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından müze inşa edildi.





ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği yararlılık ile dünya denizcilik tarihine geçen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından birebir ölçülerde yeniden inşa edilerek hizmete açılan Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, açılışın ardından Orduluların ve Ordu’ya gelen misafirlerin uğrak noktası oldu. Destansı hikâyesi ile hafızalara kazınan Rüsumat No 4: Gemisi ve Açık Hava Müzesi açıldığı günden bu yana Ordu’yu ziyaret edenlerin ilk adresi oldu.





RÜSUMAT NO:4 DESTANSI BİR ÖYKÜYE SAHİP

Kurtuluş Savaşı için cepheye mühimmat taşıyan gemileri yakalamaya çalışırken Karadeniz’de devriye gezen düşman gemilerini atlatan Rüsumat No:4, Batum’dan yüklediği iki top ve 350 sandık cephaneyi İnebolu’ya yetiştirme çabasındaydı. Düşman gemilerinden kurtulan Rüsumat 17 Ağustos’ta Ordu’ya vardı. Silahların her an yakalanma tehlikesine karşı Ordulular tarihe geçen ilginç bir dayanışma örneği sergiledi. Önce gemide bulunan silahlar takaların yan yana getirilmesiyle köprü oluşturulup halkın dayanışması ile gemiden alınarak bir depoya götürüldü. Silahların boşaltılmasının ardından Rüsumat batırıldı. Ordu’ya gelen düşman gemileri batan bir geminin işlevini kaybettiğini düşünerek geri çekildi. Düşman gemilerinin gitmesinin ardından Ordulular yine tarihi bir dayanışma ile gemiyi yüzdürdü. Motoru yenilendi. Depodaki silahlar yine takaların yan yana getirilmesiyle iskele yapılarak yeniden gemiye yüklendi. Rüsumat, Ordu’dan hareket ederek İnebolu limanına ulaştı.





Ordu’dan şehitlerine vefa

Ordu Büyükşehir Belediyesi şehitlerin manevi hatıralarını yaşatmak amacıyla il genelinde çalışmalar yürütüyor. Bu konuda hassasiyetle çalışan Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği öncülüğünde Ordu Şehitler ve Gaziler Derneği, STK’lar ve iş adamlarının destekleri ile Altınordu ilçesi Atatürk Parkı üzerinde yeni bir Şehitlik Anıtı inşa etti. 10 metre yüksekliğinde betonarme, gövde üstü mermer ve granit olacak şekilde hazırlanan, etrafı kasımpatı çiçekleri ile donatılan anıtın üzerinde ise Ordulu şehitlerin isimleri yer alıyor.





ŞEHİTLERİMİZİ BU ESERLE YAŞATACAĞIZ