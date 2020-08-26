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Gündem Selçuklu ruhu ile Türk milletine Anadolunun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı
POLİTİKA

Türk milletine Anadolu’nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi Ahlat'ta kutlandı

Selçuklu ruhu ile: Türk milletine Anadolu’nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı

Türkiye, bin yıl önceki Malazgirt zaferinin ruhu ile yeni bir yükseliş dönemini başlattı. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyet’ten geleceğe, tarihi iddialar bugüne çağrılıyor. Ebedi ve ezeli vatan Anadolu, yeni bir güç inşasına hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türklere Anadolu’nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü için Ahlat’taydı. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret ederek birlikte poz verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü bugün Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanısıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Ziya Selçuk, Muharrem Kasapoğlu, Mustafa Varank, Abdulhamit Gül, Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy törenlere katılmak üzere dün Ahlat’a gitti.

Devletin zirvesi Bitlis'te buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta
OYNAT 00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ahlat’ta
OYNAT 00:42
MHP Lideri Devlet Bahçeli Ahlat’ta
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

İLK DURAK AHLAT

Erdoğan, Bahçeli ile beraberindeki heyetin ilk durağı yapı tamamlanan Ahlat Gençlik Kampı oldu. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün gerek Selçuklu’nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat’ta gerekse buradan inşallah sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekse işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli

TAPUSU BİZDE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki durağa Selçuklu Meydan Mezarlığı oldu. Dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan mezarlıkta okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve beraberindeki heyet, ‘Anadolu’nun Tapusu’ olarak görülen mezar taşlarının önünde birlik pozu verdi. Erdoğan, mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Kabristanlığı'nı ziyaret etti
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Kabristanlığı'nı ziyaret etti
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

ALPARSLAN’IN OTAĞINDA

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikler büyük beğeni topladı.

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Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikler büyük beğeni topladı.

Ziyaretin ardından Erdoğan beraberindekilerle Çarho mevkindeki etkinlik alanına geldi. Kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, Malazgirt Fatihi Alparslan’ın otağını temsilen kurulan Han Çadırı’nı ziyaret etti. Erdoğan, Bahçeli ve beraberindeki heyet ozan deyişlerini dinleyerek bir süre sohbet etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet el sanatları çadırlarını gezdikten sonda Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikleri izledi. Daha sonra Ahlat Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, merkezin gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.


Kızılelma mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun “Malazgirt Marşı” şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, paylaşımında “Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma’ya hey, Kızılelma’ya... Sultan Alparslan’ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı. Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile AKINCI TİHA’nın görüntülerine de yer verildi.


Ahlat Külliyesi’nde ilk toplantı valilerle

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Bitlis’te bölge valileriyle toplantı yaptı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de yer aldı.

1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
GÜNDEM
1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
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