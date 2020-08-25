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Hayat Malazgirt Zaferinin önemi ve sonuçları nedir?
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Malazgirt Zaferi'nin önemi ve sonuçları nedir?

Malazgirt Zaferi'nin önemi ve sonuçları nedir?

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü için hazırlık durmaksızın devam ediyor. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Malazgirt Meydan Savaşı, 26 Ağustos 1071 yılında Erzurum yakınlarındaki Malazgirt Ovasında meydana geldi. Günümüzde hala coşkuyla kutlanan Malazgirt Zaferi'nin önemi ve sonuçları merak ediliyor. Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğunu karşı karşıya getiren Malazgirt Meydan Savaşı, Sultan Alp Arslan uyguladığı savaş taktikleri sayesinde kendisinden sayıca fazla olan Bizans ordusunu bozguna uğrattı. İşte detaylarıyla Malazgirt Zaferi'nin önemi ve sonuçları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malazgirt Meydan Savaşı'nın tasviri
Malazgirt Meydan Savaşı'nın tasviri

Malazgirt Zaferi, Türk tarihinde Anadolu'nun kapılarının Türkler'e açıldığı savaş olarak bilinmekte.

Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans arasında Malazgirt Ovasında meydana gelen savaşta Alp Arslan'ın uyguladığı savaş taktikleri sayesinde büyük bir zafer elde edildi.

1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
GÜNDEM
1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapısı Türkler'e resmen açıldı

Sayıca kendilerinden üstün olan Bizans ordusunu bozguna uğratan ve Roman Diyojen'i esir alan Alp Arslan bu savaş ile birlikte Anadolu'nun kapılarını resmen Türkler'e açtı.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü için ise hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Her sene büyük bir coşku ile kutlanan Malazgirt Zaferi'nin önemi ve sonuçları her zaman merak ediliyor.

Malazgirt Savaşı ile Türkler'e Anadolu'nun kapısı resmen açıldı.

İletişim Başkanlığınca yayınlanan, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü ile "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı video klip yayınlandı.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yılına görkemli şölen
GÜNDEM
Malazgirt Zaferi'nin 949. yılına görkemli şölen

Malazgirt Zaferi'nin önemi nedir?

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071’de Muş’ta bulunan Malazgirt ovasında meydana gelmiş, Selçuklu Sultanı Alp Arslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş, Anadolunun Türk’lere yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan savaşı.

Alp Arslan uyguladığı savaş taktikleri ile sayıca kendisinden fazla olan Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Her ne kadar büyük bir zafer olsa da Malazgirt Savaşı'nda Türkler savunma Bizanslılar saldırı hattındaydı.

Malazgirt Zaferi'nin sonuçları nedir?

Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden oldu. Savaştan sonraki 10 yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu’nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti’nin temelleri atıldı. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul’un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girdi.

Malazgirt zaferi hazırlıkları başladı: Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak
HAYAT
Malazgirt zaferi hazırlıkları başladı: Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak

Sultan Alp Arslan uyguladığı savaş taktikleri sayesinde kendisinden sayıca fazla olan Bizans ordusunu bozguna uğrattı.

Peki Malazgirt Savaşı hangi yılda gerçekleşti, yıl dönümü ne zaman?

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.

İletişim Başkanı Altun paylaştı: Bizim için Kızıl elma büyük ve güçlü Türkiye’dir
OYNAT 04:11
İletişim Başkanı Altun paylaştı: Bizim için Kızıl elma büyük ve güçlü Türkiye’dir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşımında bulundu. Altun 'Kızıl elma' vurgusu yaptığı paylaşımında, 'Bizim için Kızıl elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir' ifadelerini kullandı.

Malazgirt nerede?

Malazgirt, Muş'un en doğusunda yer alan ilçesidir. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunur. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 kilometre olup, merkeze en uzak ilçe durumunda.

947 yıllık zafer: Malazgirt
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947 yıllık zafer: Malazgirt

Bu toprakları Malazgirt Türkiye yaptı
HAYAT
Bu toprakları Malazgirt Türkiye yaptı

Sultan Alparslan asıl fethi Malazgirt'ten 7 yıl önce yapmış
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Sultan Alparslan asıl fethi Malazgirt'ten 7 yıl önce yapmış
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