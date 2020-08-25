Malazgirt Zaferi'nin önemi ve sonuçları nedir?

Malazgirt Zaferi, Türk tarihinde Anadolu'nun kapılarının Türkler'e açıldığı savaş olarak bilinmekte.

Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans arasında Malazgirt Ovasında meydana gelen savaşta Alp Arslan'ın uyguladığı savaş taktikleri sayesinde büyük bir zafer elde edildi.

GÜNDEM 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapısı Türkler'e resmen açıldı

Sayıca kendilerinden üstün olan Bizans ordusunu bozguna uğratan ve Roman Diyojen'i esir alan Alp Arslan bu savaş ile birlikte Anadolu'nun kapılarını resmen Türkler'e açtı.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü için ise hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Her sene büyük bir coşku ile kutlanan Malazgirt Zaferi'nin önemi ve sonuçları her zaman merak ediliyor.

Malazgirt Savaşı ile Türkler'e Anadolu'nun kapısı resmen açıldı.

İletişim Başkanlığınca yayınlanan, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü ile "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı video klip yayınlandı.

GÜNDEM Malazgirt Zaferi'nin 949. yılına görkemli şölen

Malazgirt Zaferi'nin önemi nedir?

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071’de Muş’ta bulunan Malazgirt ovasında meydana gelmiş, Selçuklu Sultanı Alp Arslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş, Anadolunun Türk’lere yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan savaşı.

Alp Arslan uyguladığı savaş taktikleri ile sayıca kendisinden fazla olan Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Her ne kadar büyük bir zafer olsa da Malazgirt Savaşı'nda Türkler savunma Bizanslılar saldırı hattındaydı.

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Malazgirt Zaferi'nin sonuçları nedir?

Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden oldu. Savaştan sonraki 10 yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu’nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti’nin temelleri atıldı. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul’un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girdi.

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Sultan Alp Arslan uyguladığı savaş taktikleri sayesinde kendisinden sayıca fazla olan Bizans ordusunu bozguna uğrattı.

Peki Malazgirt Savaşı hangi yılda gerçekleşti, yıl dönümü ne zaman?

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.

OYNAT 04:11 İletişim Başkanı Altun paylaştı: Bizim için Kızıl elma büyük ve güçlü Türkiye’dir İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşımında bulundu. Altun 'Kızıl elma' vurgusu yaptığı paylaşımında, 'Bizim için Kızıl elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Malazgirt nerede?

Malazgirt, Muş'un en doğusunda yer alan ilçesidir. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunur. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 kilometre olup, merkeze en uzak ilçe durumunda.

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