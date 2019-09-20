Gündem Türk ordusu Suriyeye giremez
POLİTİKA

Türk ordusu Suriye'ye giremez

ABD’li komutanlar, Suriye’de terör örgütü PKK elebaşlarıyla görüşme trafiğine hız verirken, Pentagon’dan skandal bir mesaj geldi. Pentagon temsilcisi Chris Maier, “Devriye faaliyetini hem TSK hem silah verdiğimiz YPG ile yürütüyoruz. Amacımız örgütün güvenliğini sağlamak. Türkiye’nin Suriye’ye girme fikri önemli ölçüde geriledi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-ABD ortak devriye görüntüsü
Türkiye-ABD ortak devriye görüntüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge konusundaki sert mesajları Fırat'ın doğusunda ABD ile PKK/YPG arasındaki trafiği hızlandırdı. Bölgede faaliyet gösteren ABD'li komutanlar teröristlerle ardı ardına toplantılar yapıyor. 15 Eylül'de PKK elebaşlarıyla Tel Abyad'da buluşan ABD'li subaylar, 'güvenli bölge' ve Türkiye'nin son çıkışlarını masaya yatırdı. Terör örgütüne desteğin artarak sürdürülmesi kararının alındığı toplantıda Amerikalılar, PKK için yeni bir eğitim merkezi kurmayı da kararlaştırdı.

YİNE AYNI TERANE

Sonraki toplantı ise sözde DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından General Eric T. Hill ile PKK'nın Suriye'deki 1 numaralı ismi Ferhad Abdi (Şahin Cilo ya da Mazlum Kobani) arasında gerçekleşti. Buluşmada gündem yine güvenli bölgeydi. ABD öncülüğünde kurulan Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın resmi sayfasından yapılan açıklamada DEAŞ-PKK tiyatrosunun temel retoriği bir kez daha tekrarlandı: "Suriye'de çözüm için DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasına odaklanmak gerekiyor." Terörist Ferhad Abdi ise "Barışı ve istikrarı koruyan güvenlik mekanizmasına bağlıyız" dedi.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Sahadaki bu gelişmelerin ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan da (Pentagon) skandal açıklamalar geldi. Pentagon'da düzenlenen brifingde soruları cevaplandıran DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, ABD ve Türkiye'nin havadan ve karadan devriye faaliyetlerine devam edeceğini, ABD ordusunun bununla eşzamanlı şekilde Suriye kuzeyinde PKK ile de devriye operasyonu gerçekleştireceğini kaydetti. ABD'nin PKK/YPG ile DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklığının devam ettiğini söyleyen Maier, PKK'nın bölgedeki varlığına ilişkin ise "Güvenlik gücü olarak o alanda halen YPG (PKK) unsurları var" dedi. Maier, örgütün paravan olarak kurduğu askeri konseylerde PKK'lıların bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçındı. ABD'nin halen PKK'ya silah verip vermediğine ilişkin bir soruya ise Maier, "Faaliyetlere uygun silah ve ekipman sağlamaya devam ediyoruz ancak bunlar spesifik olarak DEAŞ ile mücadeleye yöneliktir" cevabı verdi. Bu konuda şeffaf olduklarını savunan Maier, sağlanan ekipman ve silahlara ilişkin bilgileri her ay Türkiye ile paylaştıklarını da ileri sürdü.

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TERÖRİSTLERE GÜVENCE

Maier, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı siperlerini yıkmasının ardından ABD'nin, Türkiye'ye karşı örgüte herhangi bir güvence verip vermediğine ilişkin bir soru üzerine de şu değerlendirmede bulundu: "Güvenlik mekanizmasının temel amacı hem Türkiye ile müşterek bir çalışma vasıtasıyla onların güvenlik kaygılarını çözmek hem de SDG'nin (PKK'nın) güvenliğini sağlamaktır. Bizim onlarla (PKK) ilişkimizin geçmişi de orada amacımızın DEAŞ ile mücadele olduğunu onlara yeni riskler getirmek olmadığını gösteriyor. Bununla şunu kastediyorum; siperlerin kaldırılması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki halkın daha az güvende olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü Türkiye ile çalışırken, Türkiye'nin Suriye'ye girme fikrinin önemli ölçüde gerilediği konusunda ikna olduk."

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