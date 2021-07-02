Gündem Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
İSTANBUL

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

İstanbul'da yer alan bir restoranda çekilen videoda Türk Lirası ile burnunu sildiği görülen Filistin asıllı İsrail vatandaşı gözaltına alındı. Zanlı, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.

Haber Merkezi AA
Türk parasıyla burnunu silen İsrailli turist gözaltına alındı: Sınır dışı edilecek
Türk parasıyla burnunu sildiği anları sosyal medyada paylaşan turist.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü ile ilgili çalışma başlattı.

Videodaki zanlı bulundu

Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi.

Gözaltına alındı

Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

Sınır dışı edilecek

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

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