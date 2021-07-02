Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

Hayat

Pabuç kadar dili var: 20 yaşındaki genç 10 santimetre diliyle bir rekora imza attı

Hindistan'da yaşayan 20 yaşındaki bir öğrenci, 10.8 cm'lik diliyle Hindistan Rekorlar Kitabı'nın son baskısında en uzun dile sahip olan kişi olarak yer aldı.