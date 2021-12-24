Türk savunma sanayisine aviyonik şirketi tavsiyesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çalıştayda "Aviyonik alanında yapılan gelişmeler gayet memnuniyet verici. Çoğu zaman söylediğimiz gibi geçmişe baktığımızda önemli gelişmeler sağladığımızı söylemek mümkün ama biz geleceğe ve olmamız geren yere baktığımızda daha çok yapacak işimiz olduğunu görüyoruz. Birlikte tek kuruşun, tek saniyenin israf edilmeden başarılı bir şekilde teknoloji yolculuğunu sürdürmemiz gerekiyor. Bu konuda fikir birliğinde olmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sektörde faaliyet gösteren firmalara tavsiyelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle aviyonik alanında gelecekte şirketlerimizin kendi birimleri arasında ve şirketlerimiz arasında koordinasyonu sağlamakla ilgili zaman zaman gördüğümüz aksamaları da düşündüğümüzde buradan tavsiye olarak bir aviyonik şirketinin kurulmasının, bunun da ana oyuncularının bu sektördeki iki ya da üç oyuncunun olması gerektiğini ve bunun faydalı olabileceğini tavsiye olarak vurgulamak istiyorum. Bünyelerdeki çeşitli kabiliyetlerin yok olması, azaltılması değil, tam aksine bir sinerji oluşturularak yol haritası oluşturmanın önemli olduğunu belirtmek istiyorum.

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Bu çalıştay sırasında, çeşitli teknik konular ve stratejiler konuşulacak ve bunun çok da faydalı olacağına inanıyorum. Bu yönde bir fikir birliği, bir beyin fırtınası oluşturmak için bir ortam sağlayacağını görüyorum. Bu ortamdan çok olumlu meyveler çıkacağını umuyor ve görüyorum. İnşallah bu çalıştayın sonunda tekrar sektördeki arkadaşlar ve bizler bir araya geldiğimizde, buradan çıkacak güzel fikirler ve adımlarla aviyonik alanındaki yürümemizi çok daha hızlı çok daha başarılı ve dünyada bazı ilkleri yapacak, teknoloji atılımlarını gerçekleştireceğimize inanıyorum."

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