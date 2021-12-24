Gündem Türk savunma sanayisine aviyonik şirketi tavsiyesi
ANKARA

Türk savunma sanayisine aviyonik şirketi tavsiyesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma ve havacılık sanayisindeki ana oyuncularının liderliğinde aviyonik şirketi kurulması tavsiyesinde bulundu. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, AVITECH'21 Aviyonik Çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi. ASELSAN tarafından düzenlenen çalıştaya, Demir'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türk savunma sanayisine aviyonik şirketi tavsiyesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çalıştayda "Aviyonik alanında yapılan gelişmeler gayet memnuniyet verici. Çoğu zaman söylediğimiz gibi geçmişe baktığımızda önemli gelişmeler sağladığımızı söylemek mümkün ama biz geleceğe ve olmamız geren yere baktığımızda daha çok yapacak işimiz olduğunu görüyoruz. Birlikte tek kuruşun, tek saniyenin israf edilmeden başarılı bir şekilde teknoloji yolculuğunu sürdürmemiz gerekiyor. Bu konuda fikir birliğinde olmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sektörde faaliyet gösteren firmalara tavsiyelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle aviyonik alanında gelecekte şirketlerimizin kendi birimleri arasında ve şirketlerimiz arasında koordinasyonu sağlamakla ilgili zaman zaman gördüğümüz aksamaları da düşündüğümüzde buradan tavsiye olarak bir aviyonik şirketinin kurulmasının, bunun da ana oyuncularının bu sektördeki iki ya da üç oyuncunun olması gerektiğini ve bunun faydalı olabileceğini tavsiye olarak vurgulamak istiyorum. Bünyelerdeki çeşitli kabiliyetlerin yok olması, azaltılması değil, tam aksine bir sinerji oluşturularak yol haritası oluşturmanın önemli olduğunu belirtmek istiyorum.

Bu çalıştay sırasında, çeşitli teknik konular ve stratejiler konuşulacak ve bunun çok da faydalı olacağına inanıyorum. Bu yönde bir fikir birliği, bir beyin fırtınası oluşturmak için bir ortam sağlayacağını görüyorum. Bu ortamdan çok olumlu meyveler çıkacağını umuyor ve görüyorum. İnşallah bu çalıştayın sonunda tekrar sektördeki arkadaşlar ve bizler bir araya geldiğimizde, buradan çıkacak güzel fikirler ve adımlarla aviyonik alanındaki yürümemizi çok daha hızlı çok daha başarılı ve dünyada bazı ilkleri yapacak, teknoloji atılımlarını gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Türk savunma sanayisi gövde gösterisine hazırlanıyor
EKONOMİ
Türk savunma sanayisi gövde gösterisine hazırlanıyor

ASELSAN'dan peş peşe iki dev anlaşma
EKONOMİ
ASELSAN'dan peş peşe iki dev anlaşma
Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı
Çile bitiyor

Çile bitiyor

​Tünelden ilk görüntü geldi.
17 yüzyıllıkcam fanustan çıktı

17 yüzyıllık
cam fanustan çıktı

​Ne olduğunu duyunca inanamadılar.

​Akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya figürleri halkı panikletti.

​Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili önemli gelişme

​Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı.

​Kurdaki düşüş sürünce stokçular mallarını depodan çıkarmak zorunda kaldı.

​1,5 metre yağınca köydeki her şey kara gömüldü.
İşte yeni formül

İşte yeni formül

​Devlet destekli nafaka yolda...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.