Gündem Türk Tabipleri Birliği Gergerlioğluna sahip çıktı
POLİTİKA

Türk Tabipleri Birliği Gergerlioğlu'na sahip çıktı

Terör propagandası nedeniyle 2 yıl hapis cezası alan ve vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir destek de Türk Tabipleri Birliği'nden geldi.

Haber Merkezi Diğer
HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.
HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.

Terör propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki mahkeme kararının TBMM Genel Kurul'da okunmasıyla vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu'na muhalefetten birçok destek mesajı gelirken, Türk Tabipleri Birliği de internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

MESLEKTAŞLARINA DA SAHİP ÇIKTILAR

Türkiye aleyhinde her konuda öne çıkan, terör örgütleriyle mücadelede her seferinde aleyhte söylemler üreten TBB'nin, meslekteşları Gergerlioğlu hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu savunan açıklaması şöyle:

"HDP Kocaeli Milletvekili ve meslektaşımız Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü."

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"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SUÇ SAYILDI"

"İfade özgürlüğü kapsamında bir sosyal medya paylaşımı bahane edilerek Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından 19 Şubat'ta onanmış ve geçen hafta Meclis'e ulaşmıştı. Son yıllarda seçme-seçilme hakkına, seçmen iradesine saygısızlık, demokrasiye darbe niteliğinde uygulamalar, benzeri kararlarla pek çok insan hakkında cezalar verilmekte ve toplumu sessizleştirmek için yargı eliyle yıldırma uygulanmaktadır."

Vekilliği düştü
GÜNDEM
Vekilliği düştü

"GERGERLİOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

"Anayasa Mahkemesi kısa bir süre önce benzer bir yolla milletvekilliği düşürülen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı vermiş ve Berberoğlu’nun milletvekilliğine geri dönmesi sağlanmış, bir yanlıştan dönülmüştü."

"Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu evrensel değerlere bağlı bir hekim olmanın yanı sıra bir insan hakları savunucusudur. Özellikle son dönemde cezaevlerinde yaşanan çok sayıda hak ihlalini gündeme getirmiş, insan hakları mücadelesi ile kamuoyundan önemli destek almıştır. Siyasi iktidar bir yandan İnsan Hakları Eylem Planı açıklarken, bir yandan da ihlallerin görünür olmasından rahatsız olmuş, biat ettirdiği yargıyı kullanarak Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda belirtilen gerekçelere aykırı bir şekilde Dr. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşürmüştür."

"Bizler meslektaşları ve meslek örgütü olarak insan hakları savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanındayız."

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AK Partili Özalan vekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nu TBMM'den çıkarmak istedi
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Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
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