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Türk teknelerine Yunan tacizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında 5 Ocak 2023 tarihinde avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği belirtilmişti.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.
Ege'deki gerginliğin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yunanistan medyasında yayınlanan görüntülerde Türk Sahil Güvenlik botunun kendisine ateş açan Yunan botunu uluslararası sulara kadar kovaladığı görüldü.