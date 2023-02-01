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Türk teknelerine Yunan tacizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yunanistan Sahil Güvenlik botu 5 Ocak'ta Aydın açıklarında Türk balıkçı teknelerini taciz etmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan'a misliyle karşılık verildiğini duyurmuştu. Yunan tacizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Türk Sahil Güvenlik botunun kendisine ateş açan Yunan botunu uluslararası sulara kadar kovaladığı görüldü.

20:40 . 1/02/2023 Çarşamba
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Türk teknelerine Yunan tacizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Türk teknelerine Yunan tacizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında 5 Ocak 2023 tarihinde avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği belirtilmişti.


Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.


YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI


Ege'deki gerginliğin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yunanistan medyasında yayınlanan görüntülerde Türk Sahil Güvenlik botunun kendisine ateş açan Yunan botunu uluslararası sulara kadar kovaladığı görüldü.



Türk teknelerine Yunan tacizi
Türk teknelerine Yunan tacizi

Yunanistan Sahil Güvenlik botu, Aydın açıklarında Türk balıkçı teknelerini taciz etti. Sahil Güvenlik komutanlığı tacizin engellendiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunan sahil güvenlik botu tarafından Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsünün, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından engellendiği açıklandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02'de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.


#Yunanistan
#Türkiye
#Taciz
#Ege
2 saat önce
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Türk teknelerine Yunan tacizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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