Türk teknelerine Yunan tacizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"Dimokratia" tarafından sunulan görüntülerde 5 Ocak 2023 Perşembe günü Ege’de bir Türk Sahil Güvenliği ile Yunan Sahil Güvenlik'e ait bir gemi arasında yaşanan kovalamanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülülerde Türk botunun sınır ihlali yapan Yunan botunu uluslararası sulara kadar kovaladığı görüldü. Ayrıca Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin Türk botunu püskürtmek için ateş açtığı anlarda kameralara yansıdı.