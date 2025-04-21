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Türk Yıldızları provada nefes kesti

Türk Yıldızları provada nefes kesti

17:2521/04/2025, Pazartesi
DHA
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Prova uçuşları başladı.
Prova uçuşları başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Türk Yıldızları, prova uçuşlarına başladı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı görev yapan ve 2001 yılında dünyanın süpersonik hızda gösteri yapan ilk akrotimi ünvanını alan Türk Yıldızları, NF-5 tipi süpersonik savaş uçaklarıyla gösterilerini gerçekleştiriyor. Ekip, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında milyonlarca kişiye gösteri sunarak Türkiye'nin havacılık gücünü dünyaya tanıttı.


Gökyüzündeki nefes kesen gösterileriyle tanınan Türk Yıldızları, 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Konyaaltı Sahili semalarında Antalyalılarla buluşacak. Gösteri öncesinde ekip, bugün saat 12.30 ve 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde prova uçuşlarını gerçekleştirdi. Prova uçuşunu, kent halkı ve turistler ilgiyle takip edildi.

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