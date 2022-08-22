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ANKARA

Türkçe’nin kökenine iniliyor

Türk Dil Kurumu’nun Türkiye Türkçesinin güncel söz varlığında yer alan sözcüklerin köken bilgisini ortaya koymayı amaçlayan Türkçenin Köken Bilgisi Sözlüğü Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkçe’nin kökenine iniliyor
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Proje kapsamında; sözcüklerin kökenleri eldeki en eski kaynaklardaki biçimlerine, bunların tarih boyunca geçirdikleri değişmelere, varsa ilişkide bulunulan dillerdeki biçimlerine kadar uzanılarak değerlendiriliyor. Projede, farklı uzmanlık alanlarında ve farklı görev tanımlarında 100 bilim adamı görev yapıyor.

A HARFİ TAMAM

  • Projede ‘A’ harfindeki bütün maddelerin yazımı bu yıl tamamlandı. Bu maddelerin Türkçe Sözlük’ün yeni baskısıyla uyumluluğunu sağlamak için gereken güncellemeler de yapıldı. Son durumda "A" harfindeki maddelerin sozluk.gov.tr’de ve e-kitap hâlinde yayımlanması teklifi Yönetim Kurulu'na sunuldu.
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