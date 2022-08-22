Türkçe’nin kökenine iniliyor

Proje kapsamında; sözcüklerin kökenleri eldeki en eski kaynaklardaki biçimlerine, bunların tarih boyunca geçirdikleri değişmelere, varsa ilişkide bulunulan dillerdeki biçimlerine kadar uzanılarak değerlendiriliyor. Projede, farklı uzmanlık alanlarında ve farklı görev tanımlarında 100 bilim adamı görev yapıyor.

A HARFİ TAMAM