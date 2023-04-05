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Türkeş’in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

04:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Alparslan Türkeş’in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ’LE GELDİ

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş’in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Ziyarette AK Parti ve MHP’li isimler de yer aldı. Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

BAHÇELİ BEYAZ KARANFİL BIRAKTI

Dün sabah sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, vefatının 26. yılında MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş’in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile İftar Programı’nda konuştu: Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile İftar Programı’nda konuştu: Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'ye yardım eli uzatan dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti. "Daha önce çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık" diyen Erdoğan, "Deprem felaketine rağmen seçimi erteleme yoluna gitmedik. Seçim sürecinin çalışmalarımızı yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz, bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı. "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini yineleyen Erdoğan, "İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına bırakan mevcut düzen sürdürülebilir değildir." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Alparslan Türkeş
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