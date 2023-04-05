Türkeş’in kabrine ziyaret

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'ye yardım eli uzatan dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti. "Daha önce çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık" diyen Erdoğan, "Deprem felaketine rağmen seçimi erteleme yoluna gitmedik. Seçim sürecinin çalışmalarımızı yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz, bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı. "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini yineleyen Erdoğan, "İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına bırakan mevcut düzen sürdürülebilir değildir." dedi.