Türkeş’in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Alparslan Türkeş’in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ’LE GELDİ
Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş’in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Ziyarette AK Parti ve MHP’li isimler de yer aldı. Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.
BAHÇELİ BEYAZ KARANFİL BIRAKTI
Dün sabah sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, vefatının 26. yılında MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş’in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.