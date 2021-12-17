Gündem Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ikinci gününde düzenlenen oturumlarla devam ediyor
İSTANBUL

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ikinci gününde düzenlenen oturumlarla devam ediyor

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, ikinci gününde düzenlenen eş zamanlı oturumlarla devam ediyor. "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin ikinci günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın açılış konuşmasıyla başladı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ikinci gününde düzenlenen oturumlarla devam ediyor
Türkiye-Afrika toplantısından bir kare.

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ikinci gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarıyla eş zamanlı oturumlarla gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim ve burs imkanları ile Maarif Vakfı'nın tanıtımı gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu, Koca, Özer ve Pakdemirli'nin katılımcı ülkelerin bakanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Eğitim anlaşmalarının imzalanacağı zirvede, Kültürel ve Sosyal Forum kapsamında Kültür Oturumu, Gençlik ve Spor Oturumu ve "Uluslararası Kuruluşlarda Afrika'nın Rolü" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarıyla bir araya gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" kapsamında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan ayrıca Dolmabahçe Sarayı'nda "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

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