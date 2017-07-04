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POLİTİKA

Türkiye Almanya'ya nota verdi

Türkiye, Almanya'da lüks bir araçla 'Bu aracı istiyorsan Erdoğan'ı öldür' pankartının asıldığı provokatif girişime karşı Alman Dışişleri Bakanlığı'na acil kodlu nota verdi. Dışişleri Bakanlığı nota ile ilgili açıklama yaptı.

Haber MerkeziAA
Almanya'da başbakanlık binası önünde lüks bir aracın önüne, &quot;Bu aracı istiyorsan Erdoğan'ı öldür&quot; pankartı asıldı.
Almanya'da başbakanlık binası önünde lüks bir aracın önüne, "Bu aracı istiyorsan Erdoğan'ı öldür" pankartı asıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan provokatif eyleme tepki göstererek, acil kodlu bir notayı Alman Dışişleri Bakanlığına iletti.

Almanya Federal Başbakanlık binası önünde dün bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in resimlerinin bulunduğu, "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür" yazılı pankarta ilişkin Berlin Büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, tepkisini iletti.

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Almanya'ya verilen notayla ilgili Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Berlin'de başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pankartta yazılı ifadede, resimde yer alan liderlerin hayatına kastedilmesi yönünde doğrudan şiddet çağrısı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Daha vahim olan, Alman polisinin de gösterinin yapıldığı alanda bulunup, bu duruma müdahale etmemesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin Türkiye'nin rahatsızlığının, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine ve bir notayla Almanya Dışişleri Bakanlığına bildirildiği belirtildi.

Başbakanlık binasının önünde gerçekleşen bu olayın hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir yönü bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Şiddete açıkça teşvik içeren bu durum karşısında Alman makamlarının ivedilikle gerekli her türlü tedbiri almasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçiliğin açıklaması

"Siyasi Güzellik Merkezi" adlı kuruluşun yaptığı bu eylem hakkında Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''3 Temmuz 2017 Pazartesi günü Almanya Federal Başbakanlık binası önünde bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da resminin bulunduğu "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açılmıştır. Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Bu kapsamda Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir.''

Siyasi Güzellik Merkezi'ne bağlı çalışan Philipp Ruch, daha önce de benzer bir çok provokatif eylem gerçekleştirmişti.

Merkez tarafından, daha önce Berlin'de bir kafese konulan iki kaplana verilecek yemin sığınmacı olacağı ifade edilmişti. Eylem Alman kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Diğer bir eylemde ise merkez, Berlin'de sözde Akdeniz'de hayatını kaybeden bir sığınmacı için bir defin töreni hazırlamış ancak tabutun içinde cenaze olup olmadığı ya da sığınmacının kimliğine dair bilgi paylaşmamıştı.

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